Синоптик рассказал о погоде в Москве

14.02.2021, 10:22, Новости дня

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Кратковременный снег, облачность, порывистый ветер, слабая метель и до минус 12-14 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве облачно, кратковременный снег, слабая метель. Температура воздуха в столице минус 12-14, в Подмосковье минус 10-15. Ветер северо-западный 4-9 метра в секунду, порывистый», – цитирует РИА «Новости» синоптика.

Также Тишковец. отметил, что температурный фон на 8-9 градусов ниже положенного по климатической норме. Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Накануне в российской столице зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные власти в субботу выделили дополнительно 12 тыс. человек на ликвидацию последствий обильного снегопада.