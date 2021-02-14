 

Ученые рассказали о риске «устаревания» вакцин от COVID

14.02.2021, 10:22, Новости дня
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Есть вероятность, что существующие препараты для профилактики коронавируса могут стать неэффективными из-за мутации COVID-19, сообщил вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч.

«Причина, по которым многие из нас беспокоятся, заключается не в том, что имеющиеся вакцины внезапно перестанут работать. А в том, что они постепенно устареют», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Специалист объяснил, что на данный момент у ученых есть необходимый инструментарий для модернизации вакцин, но в будущем будут необходимы альтернативные подходы для борьбы с новыми штаммами COVID-19.

Ведущий исследователь из Оксфордского университета Эндрю Поллард поддержал коллегу и добавил, что ученые до сих пор не знают, какие именно мутации коронавируса могут появиться.

«Мы понимаем, какие мутации происходят сейчас. Но вирус, скорее всего, продолжит изменяться под влиянием человеческого иммунитета», – рассказал он.

Ранее стало известно, что специалисты Центра имени Гамалеи разработали технологию, позволяющую быстро создавать вакцины сразу против нескольких вариантов коронавируса.

Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов РФ со времен СССР. Также научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины, подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность: эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.



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