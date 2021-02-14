 

В РФ выявили 14,2 тыс. новых случаев коронавируса

14.02.2021, 10:22, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявлено 14 тыс. 185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 14 185 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2 089, Санкт-Петербурге – 1 545, Московской области – 8о2. Всего в стране выявлено 4 071 883вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 593 101 человек, из них 15 194 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 430 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 80 126человека.

Накануне, 13 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 861. Таким образом, число новых случаев за сутки сократилось на 676.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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