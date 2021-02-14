«Лондон, гудбай» – Певец ЮрКисс станет автором нового гимна России

14.02.2021, 10:31, Разное

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Поп-исполнитель Юрий Кисилев, более известный под псевдонимом ЮрКисс, напишет музыку и слова для нового гимна Российской Федерации.

Певец получил такое предложение от президента России Владимира Путина после награждения орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Сразу же после вручения государственной награды в Кремле состоялся торжественный банкет, на котором Владимир Путин обратился к певцу. Президент признался, что является большим поклонником ЮрКисса и считает, что молодой исполнитель способен решать самые амбициозные и ответственные задачи на благо России. Владимир Путин предложил ЮрКиссу попробовать свои силы в создании нового гимна России, на что музыкант с радостью согласился.

ЮрКисс пообещал, что музыку и слова он напишет самостоятельно вместе со своим продюсером и братом ВладиМиром. При этом певец, известный своей любовью к кавер-версиям, которые составляют 97% его творчества, не исключил, что новый гимн станет кавером на один из ныне существующих или песню группы Кар-мэн «Лондон, гудбай». Окончательное решение о том, в каком музыкальном жанре будет выполнен новый гимн, ЮрКисс примет чуть позже, но пока что исполнитель рассматривает основным вариантом смешение стиля acid techno с военными маршами 40-х годов.

В Кремле отметили, что доверяют ЮрКиссу и полностью в нем уверены. Его считают опытным и талантливым певцом, который имеет солидные государственные награды. Презентация нового гимна запланирована на следующий год.

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