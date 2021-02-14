 

«Лондон, гудбай» – Певец ЮрКисс станет автором нового гимна России

14.02.2021, 10:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Поп-исполнитель Юрий Кисилев, более известный под псевдонимом ЮрКисс, напишет музыку и слова для нового гимна Российской Федерации.

Певец получил такое предложение от президента России Владимира Путина после награждения орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Сразу же после вручения государственной награды в Кремле состоялся торжественный банкет, на котором Владимир Путин обратился к певцу. Президент признался, что является большим поклонником ЮрКисса и считает, что молодой исполнитель способен решать самые амбициозные и ответственные задачи на благо России. Владимир Путин предложил ЮрКиссу попробовать свои силы в создании нового гимна России, на что музыкант с радостью согласился.

ЮрКисс пообещал, что музыку и слова он напишет самостоятельно вместе со своим продюсером и братом ВладиМиром. При этом певец, известный своей любовью к кавер-версиям, которые составляют 97% его творчества, не исключил, что новый гимн станет кавером на один из ныне существующих или песню группы Кар-мэн «Лондон, гудбай». Окончательное решение о том, в каком музыкальном жанре будет выполнен новый гимн, ЮрКисс примет чуть позже, но пока что исполнитель рассматривает основным вариантом смешение стиля acid techno с военными маршами 40-х годов.

В Кремле отметили, что доверяют ЮрКиссу и полностью в нем уверены. Его считают опытным и талантливым певцом, который имеет солидные государственные награды. Презентация нового гимна запланирована на следующий год.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / Про низкую нравственность апатридов (людей без Родины)

13.10 / Россиянам дали советы по укреплению здоровья детей в холодный период

09.10 / Это официально: “Золушка” Лили Джеймс и звезда сериала “Корона” Мэтт Смит расстались

05.01 / Мнение: Судьба динозавра

28.07 / Мнение: Найдите 10 отличий

01.12 / Мнение: Возмутительный пост про Австралию

08.11 / Лолита Милявская не спешит вступать в новый брак

02.08 / Ирина Безрукова, Дарья Михалкова и другие на премьере картины “Русалка в Париже”

08.11 / Мнение: Это же позорище, издевательство над этой демократией!

21.01 / Пенсионные фонды переводят назначение пенсий в онлайн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска