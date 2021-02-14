Эксперты назвали цены путешествий по стране на День влюбленных

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14.02.2021, 10:02, Новости дня
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Путешествия на День всех влюбленных стали стоить дешевле, чем в 2020 году. При этом 96% туристов, запланировавших поездку на 14 февраля, отправятся в тур по России., сообщили в Biletix.

За границу приобрели авиабилеты лишь 4% российских пользователей. Год назад, до закрытия границ, отмечали праздник на родине лишь 62% клиентов сервиса, передает РИА «Новости».

Средний чек на перелеты туда-обратно по РФ снизился на 3%, до 5,7 тыс. рублей, за границу – на 21%, до 11,4 тысячи рублей.

В свою очередь власти Москвы рассказали, что множество спектаклей, кинопоказов, мастер-классов и концертов запланировано в городе на 14 февраля. Москвичам предложили посетить из любимые места в городе и рассказать о них в социальных сетях под хэштегом #ВлюбленныевМоскву. Также будут разыгрываться призы. Россияне смогут получить билеты на прогулку по Москве-реке или на самую высокую смотровую площадку Европы, сообщается на сайте мэра стоицы.

На ВДНХ влюбленные пары могут зарегистрировать «виртуальный брак». «Робозагс» выдаст желающим кольца и свидетельства.

Также в День влюбленных в аэропорту Красноярска появилось специально отведенное место для поцелуев.

«В преддверии Дня всех влюбленных в зоне регистрации на первом этаже установили фотолокацию – знак «Место для поцелуев», где близкие и возлюбленные могут сделать романтичные фотографии на память», – говорится в аккаунте аэропорта в Instagram.

Кроме того, открытый микрофон для признаний в любви появился в Чите. Жители могут признаться в любви в микрофон на главной площади города. Как сообщил «Забайкальский рабочий», первый желающий уже выступил – это был мальчик по имени Ярослав, который поздравил с Днем Влюбленных свою маму.

В Оренбурге в День Святого Валентина  признания жителей города в любви будут показывать на больших светодиодных экранах. Также в городе есть специальные волонтеры, которые будут дарить прохожим бесплатные билеты в кино и цветы, сообщил «Оренбург медиа» со ссылкой на мэрию города.



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