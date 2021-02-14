Названы участки московских дорог с самой сложной ситуацией

14.02.2021, 10:02, Новости дня

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Департамент транспорта Москвы рассказал, на каких участках дорог в воскресенье утром самое затрудненное движение из-за прошедшего накануне снегопада.

«Сохраняются локальные затруднения: на 47-м километре МКАД в районе Киевского шоссе; на 32-м километре МКАД у съезда на Варшавское шоссе; на Симферопольском шоссе сильно осложнено движение из-за фур», – информирует ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пробки в столице оцениваются в два балла. Добавляется, что метро, железнодорожный и наземный транспорт работает по графику, подходы к станциям расчищены. Кроме того, Мосгортранс вывел на дороги на 180 автобусов больше, чем в обычный выходной день, чтобы обеспечить соблюдение расписания.

Кроме того, ведомство просит воздержаться от поездок на личном транспорте, чтобы городские службы как можно быстрее смогли убрать снег.

Накануне в российской столице зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные власти в субботу выделили дополнительно 12 тыс. человек на ликвидацию последствий обильного снегопада.