 

Названы участки московских дорог с самой сложной ситуацией

14.02.2021, 10:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Департамент транспорта Москвы рассказал, на каких участках дорог в воскресенье утром самое затрудненное движение из-за прошедшего накануне снегопада.

«Сохраняются локальные затруднения: на 47-м километре МКАД в районе Киевского шоссе; на 32-м километре МКАД у съезда на Варшавское шоссе; на Симферопольском шоссе сильно осложнено движение из-за фур», – информирует ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пробки в столице оцениваются в два балла. Добавляется, что метро, железнодорожный и наземный транспорт работает по графику, подходы к станциям расчищены. Кроме того, Мосгортранс вывел на дороги на 180 автобусов больше, чем в обычный выходной день, чтобы обеспечить соблюдение расписания.

Кроме того, ведомство просит воздержаться от поездок на личном транспорте, чтобы городские службы как можно быстрее смогли убрать снег.

Накануне в российской столице зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные власти в субботу выделили дополнительно 12 тыс. человек на ликвидацию последствий обильного снегопада.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / В Белоруссии предупредили о риске девальвации национальной валюты

07.02 / Назначение Маркаровой послом Украины в США находится на финальном этапе – Кулеба

11.02 / Нардеп Шевченко и коммунист Симоненко побывали на собрании у Лукашенко

12.08 / В Совфеде предостерегли Лукашенко от выдачи россиян Украине

02.08 / Чернокожий баскетболист НБА отказался преклонять колено ради Black Lives Matter

19.09 / Финальная экспертиза делу “Роттердам плюс” сняла все сомнения в обоснованности формулы – адвокат

26.01 / День рождения Зеленского. ОПУ второй день публикует поздравления от мировых лидеров

21.01 / Верещук: Оппозиция должна нас критиковать. Но когда мы говорим о внешних приоритетах и как нам выстроить свою политику, давайте объединяться

25.12 / Макрон выздоровел и покинул Версаль

14.07 / Азербайджанские хакеры взломали сайт Пашиняна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска