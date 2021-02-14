Врач Дианова назвала допустимое количество чашек кофе в день

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14.02.2021, 9:46, Разное
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Врач Нурия Дианова в рамках интервью объяснила, сколько в день можно пить чашек кофе без вреда для здоровья. По ее словам, от данного напитка нередко формируется зависимость, а это чревато истощением нервной системы.
В день рекомендуется пить максимум две чашки кофе, если рассматривать его с позиции психовозбуждающего эффекта. Гастроэнтерологи считают, что напиток нужно употреблять во время пищи. Часто люди пьют кофе утром вместо завтрака, но это является ошибкой. Человеку в ряде случаев важен не сам кофеин, а аромат кофе. Он сохраняется в течение получаса после приготовления напитка.

Второй раз люди пьют кофе обычно после обеда, поскольку происходит снижение работоспособности. По словам врача, необходимо отдавать предпочтение только качественному зерновому напитку. Чтобы не появилась изжога, кофе после обеда стоит употреблять за полдником.

Некоторые сомнологи рекомендуют пить кофе минимум за шесть часов до ночного сна. Напиток способствует увеличению числа сердечных сокращений, повышается работоспособность, тонизируется нервная система. Все эти процессы осуществляется за короткий временной промежуток.

Употребление кофе необходимо ограничить беременным женщинам и детям. Гипертоникам разрешается одна чашка напитка в день, но важно, чтобы отсутствовал сахарный диабет и ожирение.

Источник: russian.rt.com



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