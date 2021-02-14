 

Диетолог Бобровский рассказал о пользе семян для профилактики «болезней современности»

14.02.2021, 9:46, Разное
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Диетолог Андрей Бобровский пояснил о пользе употребления различных семян с точки зрения профилактики «болезней современностей». В последнее время данным продуктам приписываются многочисленные полезные свойства.
Диетолог считает, что включение в рацион различных семян поможет предотвратить развитие атеросклероза, инфаркта, болезней сердечно-сосудистой системы, инсульта, сахарного диабета. В продукте содержится множество клетчатки, которой обычно не хватает в организме. Данный элемент дает чувство полного насыщения, но в то же время является низкокалорийным. Семена содержат полезные витамины и микроэлементы, нормализующие метаболизм.

Излишнее количество продукта не принесет пользы организму. Если в него поступает большое количество клетчатки, будет наблюдаться вывод повышенного числа жирорастворимых элементов. Негативные последствия могут появиться со стороны пищеварительного тракта.

О способе хранения семян стоит прочитать на упаковке. Обычно, их срок годности составляет от трех месяцев до года.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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