 

Джиган исполнил заветную мечту Оксаны Самойловой

14.02.2021, 9:46, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский рэпер Джиган исполнил мечту своей жены Оксаны Самойловой. Звездная чета на выходные отправилась в Египет, чтобы просмотреть на пирамиды.
Оксана Самойлова всегда мечтала посетить Каир, поскольку ей очень нравится история, связанная с возведением древних пирамид. Данной темой интересуется и старшая дочь семейства Ариела. В пятницу вечером сразу же после завершения всех дел чета отправилась в аэропорт. Из-за больших пробок в Москве Джиган и Самойлова едва успели на самолет.

Звездная чета выбрала отель, из номера которого открывается шикарный вид на пирамиды. О такой поездке модель мечтала уже десять лет. Несмотря на то, что знаменитости много путешествуют, они никогда не были в Каире. Чтобы узнать всю историю о пирамидах и фараонах, Самойлова и Джиган наняли гида. Мать четверых детей пришла в восторг, когда своими глазами увидела и потрогала легендарные сооружения.

В социальной сети Instagram Джиган и Самойлова поделились кадрами, сделанными на экскурсии. Фанаты очень порадовались за звездную семью. Они пожелали рэперу и модели прекрасных выходных.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Центробанк РФ совместно с МВД выявил новую схему телефонного мошенничества

29.01 / Мнение: Донбасский маневр Симоньян

20.01 / Давид Манукян трогательно поздравил Ольгу Бузову с «18-летием»

05.10 / Greenpeace признан в России экстремистской организацией

01.11 / “Проснулась-улыбнулась”: Юлия Высоцкая в легком платье впечатлила подписчиков

30.06 / Уфолог обнаружил на Марсе древние руины с идеально ровными стенами

22.10 / Коронавирус в России за сутки сразил почти 16 тысяч человек

06.09 / Назван ТОП-3 самых нетривиальных и недорогих купе

02.01 / Мнение: Как не писать фигню в интернете по пьяни по Wi-Fi или проводному соединению

01.09 / Мнение: Мы не смогли выиграть выборы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска