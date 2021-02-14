Джиган исполнил заветную мечту Оксаны Самойловой

14.02.2021, 9:46, Разное

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Российский рэпер Джиган исполнил мечту своей жены Оксаны Самойловой. Звездная чета на выходные отправилась в Египет, чтобы просмотреть на пирамиды.

Оксана Самойлова всегда мечтала посетить Каир, поскольку ей очень нравится история, связанная с возведением древних пирамид. Данной темой интересуется и старшая дочь семейства Ариела. В пятницу вечером сразу же после завершения всех дел чета отправилась в аэропорт. Из-за больших пробок в Москве Джиган и Самойлова едва успели на самолет.

Звездная чета выбрала отель, из номера которого открывается шикарный вид на пирамиды. О такой поездке модель мечтала уже десять лет. Несмотря на то, что знаменитости много путешествуют, они никогда не были в Каире. Чтобы узнать всю историю о пирамидах и фараонах, Самойлова и Джиган наняли гида. Мать четверых детей пришла в восторг, когда своими глазами увидела и потрогала легендарные сооружения.

В социальной сети Instagram Джиган и Самойлова поделились кадрами, сделанными на экскурсии. Фанаты очень порадовались за звездную семью. Они пожелали рэперу и модели прекрасных выходных.