 

На Донбассе боевики дважды нарушили режим тишины – ООС

14.02.2021, 9:40, Новости дня
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За прошедшие сутки, 13 февраля, на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по украинским позициям с подствольных гранатометов. Такое же оружие боевики использовали против ВСУ и неподалеку Старогнатовки.

На обстрелы со стороны боевиков наши военные давали адекватный ответ. Боевых потерь среди наших защитников не было.

С начала текущих суток, 14 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/284838019695625/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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