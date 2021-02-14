В Украине COVID-19 заболели чуть более 3 тыс. человек

14.02.2021, 9:40, Новости дня

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За сутки в Украине подтвердили 3094 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности заболели 183 ребенка и 72 медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1917 человек с коронавирусом, 45 больных умерли , а 2002 человека выздоровели.

За все время пандемии в Украине заболело 1 271 143 человека, выздоровели – 1 114 301, умерли – 24 330.

За сутки в Украине сделали 19 211 тестов (в том числе методом ПЦР – 15 576, методом ИФА – 3635). За все время пандемии провели 6,5 млн ПЦР-тестов.

13 февраля наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/874669039742759

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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