 

В мире коронавирус подтвержден у 108,5 млн человек

14.02.2021, 9:40, Новости дня
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В мире по состоянию на утро 14 февраля коронавирус подтвердили у 108,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Умерло от коронавирусной инфекции COVID-19 2,39 млн человек, 60,8 млн – выздоровели.

Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:

США (27,57 млн заболевших, 484,2 тыс. умерших);
Индия (10,9 млн заболевших, 155,6 тыс. умерших, 10,6 млн выздоровевших);
Бразилия (9,8 млн заболевших, 238,5 тыс. умерших, 8,7 млн выздоровевших);
Великобритания (4 млн заболевших, 117,1 тыс. умерших);
Россия (4 млн заболевших, 78 тыс. умерших, 3,5 млн выздоровевших).

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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