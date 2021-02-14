Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен

14.02.2021, 9:08, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает целесообразной меру по субсидированию экспорта зерна при росте мировых цен на него.

По его словам, РФ на мировом рынке занимает определенную нишу и там растут цены на зерно.

«Мы знаем, как у нас внутри страны потребляются хлебобулочные изделия, при этом мы продолжаем субсидировать экспорт. Цены выросли, но субсидировать-то зачем, увеличивая экспорт?» – спросил Путин на встрече с главредами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал «Россия-24», передает ТАСС.

Как утверждает президент, то же самое происходит с нефтью. «Цены на мировом рынке выросли, и нефтяники мне говорят: мы должны внутри продавать по таким же ценам, потому что у нас убытки. Какие убытки? Недополученная сверхприбыль – да, но убытки-то здесь при чем? То же самое и по зерну», – отметил он.

В целом говоря о сельскохозяйственной сфере, он подчеркнул, что власти РФ гордятся аграриями, которые «добились выдающихся результатов, прежде всего, благодаря труду людей, которые работают на полях, фермах и заводах, благодаря мужеству организаторов производств, бизнесу, который вкладывает, их таланту, умению организовать работу».

«Но давайте не будем забывать, что все это было сделано благодаря поддержке со стороны государства: это льготы, это кредиты, это поддержка в случае неблагоприятных погодных условий, это субсидирование экспорта и большой набор [мер] по удобрениям, транспорту, по ГСМ и так далее. Все это было сделано в том числе и при прямой поддержке государства, тогда, когда нас и вашего покорного слугу костерили почем зря, говорили, что все это в черную дыру, все напрасно, никогда у нас ничего не будет», – добавил Путин.

Он отметил также, что, наряду с вакциной от коронавируса, сфера АПК является тем направлением, где РФ осуществила очевидный прорыв.

Ранее Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым заявил, что ситуация на мировом продовольственном рынке усугубляется.