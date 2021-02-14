 

Пушков раскрыл цель импичмента Трампа

14.02.2021, 9:08, Новости дня
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Импичмент в отношении 45-го президента США Дональда Трампа был устроен для его ослабления как лидера Республиканской партии, считает сенатор Алексей Пушков.

По его словам, оправдание Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенате США было ожидаемым. «Истерика, устроенная демократами, фальшивые слезы и подредактированные фразы Трампа – с целью доказать его вину в штурме Капитолия – не помогли: соотношение сил в Сенате не таково, чтобы импичмент мог пройти», – написал Пушков в своем Telegram.

Он отметил, что экс-президент США остается на политической сцене. «Цирк с импичментом был устроен для его ослабления как лидера республиканской партии. Но по мере накопления претензий к администрации Байдена эта история забудется. И у Трампа может появиться шанс на реванш», – добавил сенатор.

Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам Трамп назвал вторую попытку импичмента в Сенате США очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия. Сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.



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