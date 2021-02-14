Стоимость биткоина обновила исторический максимум

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14.02.2021, 9:08, Новости дня
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Биткоин вырос до 49 тыс. долларов за единицу, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.08 мск биткоин дорожает на 2,7%, до 49 тыс. 143 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 9.09 мск биткоин растет в цене на 3,33%, до 49 тыс. 300 долларов, передает РИА «Новости».

9 февраля стоимость биткоина установила новый исторический максимум и превысила отметку в 48,168 тыс. долларов.



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