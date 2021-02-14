Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия

14.02.2021, 8:14, Новости дня

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Конгресс Соединенных Штатов примет меры, чтобы расследовать все обстоятельства январского вторжения в Капитолий и не допустить повторения инцидентов подобного рода в будущем, сообщила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Комментируя штурм протестующими Капитолия в свете решения Сената США оправдать Дональда Трампа в рамках второй попытки импичмента 45-го американского президента, Пелоси подчеркнула: «Однако мы будем двигаться вперед, чтобы гарантировать, что это никогда не повторится, <…> чтобы расследовать и оценить, что стало причиной этого – как в плане мотивации, так и в плане безопасности <…>», передает ТАСС.

Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. В пятницу обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления оговорилась и призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. В зале заседаний был слышен смех.

Резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США 26 января. Глава Белого дома Джо Байден поддержал идею импичмента Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей. Глава республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.

Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.