Байден заявил о моральной ответственности Трампа за штурм Капитолия

14.02.2021, 8:14, Новости дня

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Глава Белого дома Джо Байден выразил мнение, что Дональд Трамп якобы «морально несет ответственность» за штурм Капитолия вопреки оправдательному вердикту Сената США в отношении 45-го американского президента в рамках процедуры импичмента.

«Хотя финальное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается. Даже те, кто выступил против вынесения обвинительного вердикта, например, лидер [республиканцев в Сенате Митч] Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в «позорном нарушении [своих] обязанностей» и «на практике и морально несет ответственность за [то, что он] спровоцировал» насилие, которое обрушилось на Капитолий», – приводит ТАСС текст заявления Байдена. Он также отметил, что в поддержку импичмента высказались семь однопартийцев 45-го американского президента.

«Эта печальная страница нашей истории напомнила нам о хрупкости нашей демократии. О том, что ее всегда нужно защищать. О том, что мы всегда должны быть бдительными. О том, что насилию и экстремизму нет места в Америке, а также о том, что каждый из нас обязан <…> защищать правду и побеждать ложь», – сообщил Байден. «Так мы прекращаем эту нецивилизованную войну и исцеляем саму душу нашей страны. Это задача, которая стоит впереди. И эту задачу мы должны решать вместе», – сказал политик, прибегая к игре слов. Так, слово «uncivil» в составе фразе «uncivil war» можно перевести как «нецивилизованный» или «неучтивый». При этом Байден, предположительно, проводит параллель с выражением «civil war», которое переводится как «гражданская война».

Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам Трамп назвал вторую попытку импичмента в Сенате США очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия. Сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.