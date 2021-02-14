 

Путин заявил, что политики США нарушают данную на Библии клятву

14.02.2021, 8:14, Новости дня
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Традиция политиков в США клясться на Библии не соотносится с поддержкой однополых браков, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Вот вы сейчас сказали про исключительность. Они (президенты США – прим. ВЗГЛЯД) клятву приносят своему народу на чем? На Библии. А в Библии что сказано? Что перед Господом все равны», – отметил российский лидер на встрече с главредами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал «Россия-24», передает ТАСС.

Также Путин подчеркнул, что «в Библии брак – это союз между мужчиной и женщиной».

«Он клянется на Библии и нарушает ее. Значит, он нарушает данную им клятву американскому народу?» – отметил президент. Путин заключил, что в этих вещах очень много противоречий. «Это совсем не значит, что мы должны следовать их примеру», – подчеркнул российский лидер, добавив, что «у каждого народа, так же, как и у каждого человека, своя судьба».

Ранее американский предприниматель Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента РФ Владимира Путина и пригласил российского лидера для разговора в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse.



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