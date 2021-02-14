Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 февраля 2021 года

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14.02.2021, 7:36, Разное
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Однако специалисты рекомендуют не расслабляться на фоне позитивных новостей, поскольку по всему миру возникают новые штаммы SARS-CoV-2, которые могут оказаться более заразными и опасными. Кроме того, на них могут не действовать существующие вакцины. Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов добавил, что популяционный иммунитет населения ещё довольно слабый и призвал продолжать соблюдать все карантинные меры.

Тем временем учёные из США выяснили, что медицинские маски могут снизить тяжесть коронавирусной инфекции. Специалисты пояснили, что благодаря средствам защиты влажность вдыхаемого человеком воздуха повышается, что провоцирует выработку интерферонов – “противовирусных” белков. Кроме того, высокая влажность воздуха препятствует попаданию частиц вируса в лёгкие человека. Исследователи провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что наилучший эффект обеспечивают изделия, созданные из хлопка.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 954 619
  • Умерли –
    14 290

  • Выздоровели –
    867 780

Коронавирус в России

  • Заболели –
    4 057 698

  • Умерли –
    79 697

  • Выздоровели – 3 577 907

Коронавирус в мире

  • Заболели –
    108 798 478

  • Умерли –
    2 395 953

  • Выздоровели –
    79 060 086


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