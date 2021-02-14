Маск пригласил Путина в Clubhouse

14.02.2021, 7:20, Новости дня

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Американский предприниматель Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента РФ Владимира Путина и пригласил российского лидера для разговора в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse.

«Вы бы хотели присоединиться ко мне для проведения разговора в Clubhouse?» – написал Маск в Twitter, отметив в сообщении официальный англоязычный аккаунт президента России.

«Было бы большой честью поговорить с вами», – добавил Маск уже на русском.

Clubhouse – это приложение с аудиоконтентом для голосового общения, доступное только по приглашениям. В соцсети существуют «комнаты», в которых пользователи могут обсуждать различные темы, а слушатели «выходить» и «заходить» в разные беседы.

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