Путин: Противоборствующие силы используют усталость и раздражение людей

14.02.2021, 7:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ заявил, что всякие противоборствующие силы используют усталость и накопленное раздражение людей проблемами, возникшими в сложившейся социально-экономической ситуации.

«Раздражение [в обществе] накапливается, проблем много, денег не хватает, – приводит слова Путина ТАСС. – Понять можно людей». Президент заметил, что в этой ситуации некоторые силы пытаются использовать фактор блогера Алексея Навального, которого российский лидер назвал «фигурантом». «Фигуранта этого используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, накопленное раздражение, недовольство, в том числе в отношении условий, в которых они живут, уровнем своих доходов», – сказал он. «Конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, в самих Штатах этой ситуацией пользуются всякие противоборствующие силы», – заметил российский лидер.

Глава государства добавил, что граждане склонны винить во всех проблемах руководство, хотя могут быть и объективные причины, в том числе пандемия. «Но такова доля начальства, здесь уже ничего не поделаешь», – сказал президент.

Ранее Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ выразил уверенность, что достижения РФ начинают раздражать ее оппонентов.

Напомним, в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности РФ к разрыву отношений с Брюсселем в случае введения санкций, создающих риски для российской экономики. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что РФ не инициировала охлаждение отношений с ЕС, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем?