Детям-инвалидам из ДФО выделили льготы на авиабилеты

14.02.2021, 6:26, Новости дня

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Детям-инвалидам, которые живут в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), будут оплачивать авиабилеты к месту прохождения лечения, информирует пресс-служба правительства.

Отмечается, что такая льгота раньше действовала только в том случае, если до места лечения нельзя добраться на поезде. Отныне Фонд социального страхования (ФСС) будет оплачивать авиабилеты в оба направления независимо от того, если ли железнодорожное сообщение с местом лечения, в том числе санаторно-курортного.

«Детям-инвалидам, проживающим на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), будут оплачивать авиабилеты к месту лечения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме того, ФСС теперь должен предоставлять льготный билет взрослому, который сопровождает ребенка-инвалида.

Подчеркивается, что это решение позволит сэкономить время на проезд по места реабилитации ребенка, а также повысит доступность качественной медицинской помощи нуждающимся детям.

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