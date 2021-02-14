 

Китай ответил США на критику в отношении работы ВОЗ в Ухане

14.02.2021, 6:26, Новости дня
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Китайские власти считают деструктивными действия США на международной арене, поскольку они «препятствуют международной борьбе с коронавирусом», заявило посольство КНР в Вашингтоне в ответ на критику по поводу эффективности работы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане.

«В последние годы Соединенные Штаты предприняли действия, которые оказали большое деструктивное влияние на работу многостороннего механизма ВОЗ. Вашингтон создал значительные препятствия для международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом», – приводит текст заявления ТАСС.

Как подчеркнуло посольство КНР в Вашингтоне, Пекин надеется, что США «займут ответственную и прозрачную позицию», а также «предпримут реальные шаги» для оказания поддержки всеобщим мерам по противодействию пандемии.

В субботу помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан потребовал от Китая предоставить данные о распространении коронавируса с первых дней вспышки инфекции. По его словам, США обеспокоены тем, «в каком виде представлены данные» расследования ВОЗ в Ухане, и имеют вопросы по поводу того, «каким образом они были получены». Вашингтон потребовал «независимого доклада», который бы «основывался на выводах экспертов и не подвергался вмешательству со стороны китайских властей».

В пятницу микробиолог и эксперта ВОЗ Доминик Дуайер сообщил, что власти Китая отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом, которые могли бы помочь определить, когда и как началось распространение вируса. Ранее эксперты ВОЗ допустили, что коронавирус мог начать распространяться в Китае до официального объявления о вспышке COVID-19 в декабря 2019 года. В Китае по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане заявили, что в дикой природе пока не выявлен коронавирус, который являлся бы прямым предшественником штамма SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию. При этом посол КНР в Вашингтоне призвал искать источник распространения нового коронавируса по всему миру, а не только в Китае. 7 февраля стало известно, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции. Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.



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