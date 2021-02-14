– Куда, блин? -To Dublin! или Паранойя как она есть

14.02.2021, 6:18, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В связи появившимися подозрениями относительно нового российского посольства в Дублине, есть опасения что в нем будет размещена “секретная российская шпионская база”

Эксперт по безопасности “слил” информацию, что здание на юге Дублина действует как центр сбора и обработки шпионской информации, собираемой [российскими] оперативниками по всей Европе.

ByDarragh Berry Deputy Editor Michael Moran 12 FEB 2021

Строительство нового российского посольства на юге Дублина, может быть остановлено, поскольку возникли подозрения, что в нем может быть развернута «секретная шпионская база».

Опасения возникли после того, как были заданы вопросы об обширной подземной «автостоянке» на планах нового здания в посольстве на Оруэлл-роуд в Ратгаре.

На территории нового посольства уже есть просторная наземная парковка, и ирландские военные источники предположили, что строение может служить прикрытием для базы перехвата сигналов связи или сбора разведывательной информации.

Посольство РФ отказалось комментировать эти обвинения, но ранее обвиняло ирландское правительство в том, что оно «играет в игры», создавая препятствия на пути строительства в южном Дублине.

Службы безопасности Ирландии заявляют, что появление секретного российского поста прослушивания может потенциально иметь последствия не только для Ирландии, но и для Великобритании и всей Европы.

Посольство РФ на Оруэлл-роуд в Ратгаре (Image: Google Maps)

Источник в безопасности сообщил The Times, что в каждом посольстве РФ в мире есть офицеры ГРУ, разведывательного подразделения российских вооруженных сил, которые выдают себя за дипломатический персонал.

«Что отличает посольство РФ в Дублине, так это то, что оно используется как пункт сбора разведданных, собранных со всей Европы», – добавили они.

«Посольство РФ в Праге используется в качестве базы поддержки операций в Германии. Ирландия играет эту роль в российском шпионаже в Великобритании и таких странах, как Франция и Голландия ».

Марк Галеотти, эксперт по РФ из аналитического центра Королевского института объединенных служб в Лондоне, сказал, что Ирландия рассматривается российскими спецслужбами как сравнительно слабая цель.

«Есть два вопроса, которые следует рассмотреть, – сказал он, – Ирландия является членом Европейского Союза, но не является членом НАТО, что потребовало бы наличия определенных мер безопасности, таких как контрразведка. До недавнего времени это считалось благоприятной средой».

Выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе, президент РФ Владимир Путин, сам бывший сотрудник разведки, предупредил, что глобальная ситуация столь же опасна, как и в дни перед Второй мировой войной.