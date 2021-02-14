При обрушении на шахте в Кемеровской области погиб человек

14.02.2021, 5:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

При обрушении горной породы в шахте «Юбилейная» в Новокузнецке Кемеровской области погиб один человек, сообщили в МЧС России.

«Сейчас 92 человека выведены на поверхность, пять человек остаются для осуществления работ по жизнеобеспечению шахты, один человек, к сожалению, обнаружен без признаков жизни», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

По данным следствия, информация об обрушении породы поступила в воскресенье в 02.38 (или в 22.38 мск субботы). В конвейерном штреке угольного предприятия шахты «Юбилейная» в Новокузнецком в этот момент находились 98 рабочих, 97 из них вывели на поверхность, один человек погиб. «По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка», – сообщили в региональном СУ СК России. По результатам проверки следователи примут решение по поводу возбуждения уголовного дела. Тело 33-летнего машиниста горно-выемочных машин поднято на поверхность, следователи приступили к его осмотру. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти. По предварительной информации, обрушение произошло в момент работы погибшего на комбайне, отбивавшем горную массу.

Накануне на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области произошло обрушение породы.

Напомним также, 22 января при обрушении на шахте в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области погибли три человека. Еще два человека погибли 6 января при обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке.