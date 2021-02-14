Путин не исключил принятия мер к зарубежным интернет-платформам

14.02.2021, 5:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Владимир Путин в ходе встречи с главными редакторами СМИ не исключил принятия мер в отношении зарубежных интернет-платформ в случае враждебных действий в отношении РФ с их стороны и при наличии отечественных альтернатив этим ресурсам.

«У меня, например, нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы», – приводит слова Путина ТАСС.

Президент заверил, что власти РФ не будут «ничего сворачивать до тех пор», пока у РФ «не будет своего» аналогичного продукта. «И сворачивать-то, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций», – подчеркнул российский лидер. По его мнению, когда за рубежом увидят, «что есть альтернатива, что они не занимают монопольного положения на этом рынке, то они и вести себя будут по-другому».

«Мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям просто искусственно, потому что они нам не нравятся или чего-то там плохое про какое-то начальство написали», – еще раз обратил внимание Путин. «Нет, конечно, – продолжил он. – Но какие-то атаки неприкрытые – конечно, мы не сможем на это не реагировать. Надеюсь, что и они будут понимать [это] по мере того, как будут утрачивать монополию на рынке».

Путин отметил, что у РФ есть «Яндекс» и другие сервисы. «Вот Сбербанк развивается очень неплохо в этом плане», – сказал президент. Он сообщил, что недавно глава Сбербанка Герман Греф довольно подробно рассказывал ему о том, что «по некоторым направлениям своей облачной деятельности он [Сбербанк] уже даже где-то их (зарубежные аналоги) обгоняет в чем-то». «Поэтому у нас есть хорошие перспективы, мы будем этим заниматься», – заключил российский лидер.

Напомним, в конце января сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов. В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать отечественные интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, необходимо ли РФ в будущем полностью отказаться от иностранных сервисов и гаджетов и какие бреши есть в отечественной линейке IT-продуктов?