В Москве дополнительно направили 12 тыс. человек на уборку снега

14.02.2021, 4:38, Новости дня

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Столичные власти в субботу выделили дополнительно 12 тыс. человек на ликвидацию последствий обильного снегопада, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков сообщил, что «по решению мэра привлечены дополнительные силы, примерно 12 тыс. работников инженерных компаний со своей техникой, таких как «Гормост», «Мосводосток», «Мосгаз», «Москоллектор» «ОЭК» и другие будут помогать работать по очистке переходно-, улично-дорожной сети, для того чтобы пешеходам, транспорту беспрепятственно пройти», передает РИА «Новости».

Он добавил, что для работников установлены пункты обогрева и полевая кухня. Власти ожидают, что за субботу выпадет еще до четырех сантиметров снега.

Между тем коммунальщики за сутки вывезли с улиц Москвы 1,1 млн кубометров снега: «Это и снег, вывезенный на снегосплавные пункты, на временные снегосплавные пункты, и снег, который был переброшен роторной техникой на газонную часть. Работа идет в непрерывном режиме, работают примерно 60 тыс. человек, работают 13,5 тыс. единиц различной снегоуборочной техники».

Заммэра отметил, что истинно настоящая русская зима за прошедшие полутора суток принесла около 30 сантиметров снега.

«Снег идет повсеместно, не просто снег, а снег с ветром при скорости до 20 метров в секунду. Это усложняет процессы зачистки, связанные с тем, чтобы дороги были идеально чистые», – добавил он.

Напомним, в российской столице зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков.