Мнения: РФ пора заняться малыми странами Европы

14.02.2021, 4:38, Новости дня

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Когда заходит речь об отношениях РФ и Европы, в первую очередь вспоминают Германию, Францию и Италию. Однако для принятия решения в Евросоюзе одного их мнения недостаточно. Потому РФ нельзя забывать о работе с небольшими государствами Европы.

Когда заходит речь об отношениях РФ и Европы, в первую очередь вспоминают Германию, Францию и Италию. Однако для принятия решения в Евросоюзе одного их мнения недостаточно. Потому РФ нельзя забывать о работе с небольшими государствами Европы.

В РФ достаточно прочно укоренился стереотип, что судьбу мира и континентов вершат исключительно крупные державы. Это, в частности, касается и Европы. Так, открыв концепцию внешней политики РФ от 2016 года, мы увидим упоминание Германии, Франции, Италии и Испании. Об остальных государствах не говорится ничего – их даже не собирают в какие-то группы вроде Бенилюкса, Северного Совета, Альпийского региона, Вишеградской группы или Балкан.

Но обратимся к последним событиям, связанным с судами над Алексеем Навальным. И посмотрим, чьи дипломаты приехали в Мосгорсуд. Наряду с крупными державами, мы увидим там Швецию, Чехию, Австрию, Швейцарию, Нидерланды, Данию, Финляндию, Норвегию, Болгарию. Как выясняется, им интересны не только их «провинциальные» новости. Все они, несмотря на небольшое население своих государств, не прочь как-то повлиять на российскую политику.

Особой активностью отличилась председательствующая в ОБСЕ Швеция, чьи дипломаты к тому же давно играют роль дуайенов посольского корпуса в Москве. Глава шведского МИД Анн Линде начала встречу с коллегой Сергеем Лавровым с вопроса о Навальном, за что получила довольно жесткий ответ о двойных стандартах. Позднее стало известно, что из Петербурга за очень активное участие в оппозиционном шествии выслали шведского дипломата.

Высокую степень интереса к делу Навального проявила и Чехия. Так, глава чешского МИД Томаш Петржичек первым из коллег в ЕС призвал расширить санкционный список российских граждан в связи с делом Навального. Ранее Нидерланды ещё в связи с «отравлением» Навального предложили ужесточить антироссийские меры воздействия. Не стали скрывать любопытства по поводу его дела и в посольстве Австрии.

Как видим, рассмотрение в суде сугубо внутрироссийского дела вызвало неподдельный интерес у стран, которые вроде бы не могут иметь значительное влияние не только на мировую, но и на европейскую политику. Тем более они (по логике большая-маленькая) не должны пытаться преобразовать российскую действительность, просто не располагая для этого собственными возможностями. Однако в действительности дело обстоит иначе. Недооценивать «малые» страны Европы не стоит.

Начнём хотя бы с формулы принятия решения в Евросоюзе. Решение считается принятым, если за него проголосовали 55% стран, в которых проживает 65% населения ЕС. Даже этих простых цифр достаточно, чтобы понять, что Германия и Франция не могут всё решать на двоих. И даже договорившись с ними, Италией и Испанией, РФ по каким-то ключевым вопросам придётся искать ещё 11 «понимающих» государств.

А найти их не так-то просто. Те же США не считают «ниже своего достоинства» заниматься делами Финляндии, Бельгии или Словении, иметь в них широкую сеть своих НКО и «правильно воспитанных» местных политиков. Соответственно, невнимание к ним практически гарантирует, что нужные нам (хотя бы тактического плана) решения Евросоюз едва ли примет. Никакие Германия и Франция даже вдвоём не смогут преодолеть такое препятствие, да и едва ли станут вообще заниматься этим.

Отойдём от дела Навального, и посмотрим на тот же самый «Северный поток – 2». Едва ли не большим, чем Германия, сторонником проекта, выступает Австрия, о чём прямо сообщил её канцлер Себастьян Курц. Сама география подсказывает, что для прокладки труб невозможно обойти воды Финляндии и Швеции, крайне трудно – Дании. С его запуском потеряют свою транзитную роль Чехия и Словакия, а значит, их тоже надо по полной программе вовлекать в проект. Для того, чтобы решить вопрос с «Турецким потоком», нужна поддержка Греции, Болгарии и Венгрии, желательно также Хорватии и Словении. Кроме того, нужно не вызвать недовольство Норвегии, являющейся крупным поставщиком газа в страны ЕС. А в плане финансирования не помешает поддержка богатой, но также не входящей в Евросоюз Швейцарии. Да и та же Голландия может вставить палки в колёса, так что работать надо и с ней.

«Северный поток – 2» – только частный случай необходимости теснейшей работы с небольшими государствами Европы. Второй такой пример обозначился на днях. «Входом в ЕС» для российской вакцины «Спутник V» стала не какая-то большая страна, а Венгрия. Теперь опыт своих соседей изучают Словакия и Чехия, которые тоже задумались о покупке российской вакцины. И если таких стран наберётся десять, тут уже и крупные игроки могут подтянуться.

И ещё раз об истории с Навальным. Небольшие страны заявили о своём интересе к его делу не просто так, и не потому, что их об этом «попросили» США или Германия. У многих из них имеются в РФ вполне определённые интересы. Они могут быть и прагматическими, как к рынки сбыта или источники сырья. А могут объясняться совсем уж непрагматическими вещами. Зачастую одно с другим спокойно сочетается.

Те же Нидерланды годами были одним из крупнейших торговых партнёров России. Но, кроме того, голландцы являются главным мотором по продвижению таких ценностей, как свобода ЛГБТ и иных меньшинств. Как это ни звучит странно, но для них это важно. Так же, но в меньшей степени с точки зрения ценностей, и с большей «примесью» комплекса проигранных войн, смотрит на Россию Швеция. Для Финляндии и Норвегии – РФ непосредственный сосед, и уже этим она им интересна. Для Чехии РФ – и рынок сбыта, и поставщик ресурсов, и место, откуда надо привлекать к себе туристов. Однако для неё самой существенна и роль самой зажиточной славянской страны, твёрдо вставшей на путь западной демократии. И продвигать идеи демократии в Россию для чехов вполне естественно. Австрия – это бывшая империя, с очень широкими интересами и видением Евросоюза как инструмента своей собственной политики.

Все эти небольшие страны (за исключением бедной Болгарии, у которой интерес к российской внутренней политике слабый) имеют собственные программы, направленные на продвижение в РФ «правильной демократии и ценностей». Они вполне и финансово, и политически самодостаточны, чтобы не бегать бесконечно в Вашингтон, Брюссель и Берлин за «руководящими указаниями».

Многие из этих государств весьма активно проявляют себя в Белоруссии, а до того – на Украине. Понятно, что здесь их интересы российским почти полностью противоречат. Так что пришло время уделить им повышенное внимание. Последние события прямо указывает, что от малых стран Европы тоже кое-что зависит.

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