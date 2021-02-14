Трамп пообещал представить концепцию «безграничного будущего Америки»

14.02.2021, 4:38, Новости дня

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после провала второй попытки импичмента в Сенате пообещал в ближайшие месяцы поделиться собственным видением «яркого, светлого и безграничного будущего Америки».

«В ближайшие месяцы я готовлюсь многим поделиться с вами и надеюсь вместе продолжить наше замечательное путешествие с целью достичь величия Америки для всех ее жителей. Нам предстоит проделать много работы, и скоро мы представим наше видение яркого, светлого и безграничного будущего Америки», – приводит ТАСС текст обращения Трампа к своим сторонникам, которое показала в эфире телекомпания NBC.

Помимо этого, 45-й президент США обратился со словами благодарности в адрес юристов, представлявших его интересы в рамках процедуры импичмента, а также сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса, высказавшихся против обвинительного приговора.

Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Между тем сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.

Напомним, 20 января появились сообщения о том, что Трамп на фоне серьезных разногласий с лидером республиканцев в Сенате США Митчем Макконнеллом якобы обсуждал с единомышленниками возможность создания в США нового политического объединения – «Патриотической партии». Из результатов социологического исследования издания Hill и службы HarrisX стало известно, что в новую политическую партию Трампа готовы вступить 37% американских избирателей, в том числе 64% опрошенных из числа республиканцев.