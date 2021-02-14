 

Трамп пообещал представить концепцию «безграничного будущего Америки»

14.02.2021, 4:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после провала второй попытки импичмента в Сенате пообещал в ближайшие месяцы поделиться собственным видением «яркого, светлого и безграничного будущего Америки».

«В ближайшие месяцы я готовлюсь многим поделиться с вами и надеюсь вместе продолжить наше замечательное путешествие с целью достичь величия Америки для всех ее жителей. Нам предстоит проделать много работы, и скоро мы представим наше видение яркого, светлого и безграничного будущего Америки», – приводит ТАСС текст обращения Трампа к своим сторонникам, которое показала в эфире телекомпания NBC.

Помимо этого, 45-й президент США обратился со словами благодарности в адрес юристов, представлявших его интересы в рамках процедуры импичмента, а также сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса, высказавшихся против обвинительного приговора.

Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Между тем сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.

Напомним, 20 января появились сообщения о том, что Трамп на фоне серьезных разногласий с лидером республиканцев в Сенате США Митчем Макконнеллом якобы обсуждал с единомышленниками возможность создания в США нового политического объединения – «Патриотической партии». Из результатов социологического исследования издания Hill и службы HarrisX стало известно, что в новую политическую партию Трампа готовы вступить 37% американских избирателей, в том числе 64% опрошенных из числа республиканцев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / В РФ рынок электрокаров в 2020 году вырос в 2 раза

30.09 / Азербайджан обещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении

12.11 / Деньги есть, технологий нет – Bloomberg рассказал о планах США потеснить Россию и Китай в атомной энергетике

15.12 / Открытие первого магазина IKEA в Украине перенесли на 2021 год

16.09 / Российский Су-27 перехватил патрульный самолет ВМС США над Балтикой

06.07 / Россия не предъявляла никаких ультиматумов в Берлине – Резников

17.12 / NBC – коронавирус и удалёнка кардинально изменили американский шоппинг

09.11 / На Кубке Карьяла Россия нарушила «хоккейный договор» — но от этого вышло только лучше

15.07 / Адвокат Ефремова отреагировал на сообщения о своей замене

09.08 / Ястремская проиграла в четвертьфинале турнира в Палермо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска