Мнение: Презрение к белым халатам

14.02.2021, 4:14, Разное

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Исполняет Хор Турецкого. Люди, у которых в принципе нет ничего святого

Если спросить, какая профессия в России явялется наиболее презираемой, многие тут же радостно крикнут – «менты!» И ошибутся. Менты – профессия наиболее ненавидимая; а вот наиболее презираемым сословием являются, безусловно, врачи.

Я последние уже лет 15 только и делаю, что замеряю общественное мнение «внизу», в городах и весях необъятной Родины. Поверьте, я знаю, о чем говорю.

Презрение, конечно же, как водится у наших людей, прикрыто толстым-толстым слоем лицемерия. Тут примерно как с записными антисемитами, которые как известно, очень обижаются, если их называют антисемитами. «Да какой же я антисемит? У меня есть даже два друга еврея!» – обычно говорят они в ответ на инсинуации.

Вот так же и наши родные постсоветские обыватели. «Как это – я презираю врачей?! Да я даже знаю одного – нет, двух! – двух врачей, которые являются для меня просто образцом служения человечеству!» И вам c удовольствием опишут, что это за врачи, где и как их отыскали и как классно было у них лечиться.

Однако подобная избирательность только, увы, подтверждает диагноз. Общество и профессиональная врачебная каста давно уже разошлись в России по разные стороны баррикад.

Когда произошел раскол? Наверно, обоюдное раздражение накапливалось давно, однако финальный аккорд прозвучал где-то вскоре после Перестройки – когда государство вдруг почти перестало индексировать зарплаты врачей, из-за чего они, и прежде не особо жировавшие, стремительно скатились в самую беспросветную нищету.

Общество в России на государство практически никак не влияет, разве что бурчит что-то постфактум – но то был своего рода момент истины: на произошедшее в начале 90-х резкое снижение сначала материального, а за ним, естественно, и социального статуса врачей ему можно было бы реагировать двояко: или возмутиться и потребовать «остановить беспредел в отношении тех, кто бережет нам здоровье и сами жизни» – или же злорадно потереть руки и прошептать «так вам, сволочам, и надо». Врачебное сословие, естественно, ожидало от общества чего-то, хотя бы отдаленно похожего на первую реакцию – мол, ну нельзя же иначе как издевательство расценить официальную (!) ставку нянечки в больнице в 1200 руб. в месяц; однако общество у нас, как всегда, индифферентно промолчало… многие врачи различили за этим безучастным с виду молчанием ту самую, просто скрываемую злорадную реакцию.

Это молчание – а я его фиксирую все эти 15 лет постоянных наблюдений – лучше всего демонстрирует пропасть между врачами и пациентами в РФ.

Какова, если вкратце, главная претензия российского обывателя к российским же врачам? Претензия проста и всеобъемлюща: они не лечат.

Есть, правда, одно исключение, которое, как и положено, прекрасно иллюстрирует правило. Хирург – единственная (!) врачебная специальность, к которой в России еще сохранились остатки уважения. Когда российскому человеку становится совсем уже невмоготу – он идет к хирургу и просит отрезать у себя что-нибудь лишнее. Хирурги охотно откликаются на эту просьбу. Искусство виртуозного проведения операций в России все еще не умерло – видимо, гигантская практика, наработанная в годы Великой Отечественной войны, продолжает сказываться даже и почти 70 лет спустя…

Дальше – тишина. Во всем, что не связано с отрезанием у себя лишних органов, постсоветский человек предпочитает лечиться сам. Самые продвинутые через базы данных в интернете штудируют инструкции к лекарствам передовых фармкомпаний; самые консервативные до сих пор шпарят наизусть страницы когда-то купленных с боем «Медицинских лекарственных справочников»; самые увлекающиеся пробуют на себе и на всех знакомых бесчисленные БАДы; наконец, патриоты и люди, близкие к земле, шаманят с отварами самых экзотических трав и прочей народной медициной.

Что за массовый психоз самолечения? Почему люди не идут к врачам?

Вот поэтому и не идут. Не верят, что помогут.

Причем – и это особенно интересно – равно и к бесплатным, и к платным врачам. С бесплатными понятно – огромные очереди и дикие нормативы по времени на обслуживание одного больного, при которых сам Парацельс не смог бы разобраться, что с больным и каков диагноз – что порождает конвейер, хамство и, самые поверхностные, бессмысленные врачебные рекомендации.

Но почему не идут и к платным?

Такова природа российского общества, у которого, в силу известного его движения по кругу, всякий раз «обнуляется» весь культурно-исторический бекграунд – из-за чего в России каждый раз приходится заново искать ответы на наболевшие вопросы, «как в первый раз».

С платной медициной в стране не решена древняя, как мир, проблема, заключающаяся в том, что лечить по принципу «здоровье за наличные» крайне невыгодно… не для пациента, конечно, а для врача! Врач, получающий деньги за лечение, естественно, заинтересован в том, чтобы лечить больного как можно дольше, желательно всю жизнь – как таксист, получающий деньги в зависимости от времени проезда, заинтересован везти пассажира самым долгим и кружным путем.

Более того: врач, получающий деньги за лечение, заинтересован найти у пациента как можно больше болезней, а если их нет – придумать и, опять же, «приступить к лечению». Тут методика давно отработана: сначала “всестороннее обследование”, которое само по себе будет стоить пациенту среднемесячной зарплаты – потом “обнаружение и лечение”. Очевидно, что отсюда в стране, к примеру, невиданный бум ЗППП – «заболеваний, передаваемых половым путем». Это изначально самая первая сфера платной медицины, и именно поэтому число этих «заболеваний» растет как грибы, точнее, как грибки. Оно понятно – индустрия, созданная в этой сфере, не должна простаивать независимо от реального состояния здоровья пациента.

Поэтому постсоветский обыватель в массе не просто не верит – он презирает как платных, так и бесплатных врачей: в первых он видит мошенников, во вторых – замученных жизнью неудачников, причем как те, так и другие обещают то, что не могут дать – не имеют для этого ни подходящих знаний, ни квалификации.

Пропасть растет. Что с этим делать – непонятно. Переход всей медицины на платную основу – очевидно, отнюдь не панацея. Наличные не вернут доверия.