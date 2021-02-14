Волонтерские штабы в РФ запускают цикл мероприятий с ветеранами

14.02.2021, 3:44, Новости дня

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В ближайшие дни в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ добровольцы проведут в регионах телемосты с ветеранами, цикл игр «Что? Где? Когда?», а также окажут помощь музеям, посвященным Великой Отечественной войне.

В предстоящие выходные телемост с ветеранами пройдет в Республике Татарстан, Смоленской области и Пермском крае. В ходе события ветераны расскажут волонтерам о войне, а добровольцы смогут задать им вопросы в онлайн-режиме, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» будут организованы в Тверской и Томской областях, а также в Республике Саха (Якутия).

По задумке организаторов, волонтеры будут отвечать на вопросы о героях и событиях войны, касающихся непосредственно их региона.

В Санкт-Петербурге, Севастополе и Тульской области добровольцы отправятся в музеи Великой отечественной войны, где окажут работникам необходимую помощь.

Помимо организации цикла мероприятий, волонтеры по всей РФ продолжают оказывать адресную помощь ветеранам.