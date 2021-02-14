 

Новое правительство Италии привели к присяге

14.02.2021, 3:44, Новости дня
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Правительство Италии во главе с Марио Драги приведено к присяге. Торжественная церемония с участием президента республики Серджо Маттареллы транслировалась на официальном сайте президентского Квиринальского дворца.

Всего в новый кабинет вошли 23 министра, из которых 9 без портфеля, как технократы, так и представители почти всех политических партий. Некоторые министры из команды подавшего в отставку Джузеппе Конте сохранили свои посты, включая главу МИД Луиджи Ди Майо, министра внутренних дел Лучану Ламорджезе, министра здравоохранения Роберто Сперанцу, министра по делам культуры Дарио Франческини, министра обороны Лоренцо Гуэрини. Стефано Патуанелли перешел из министерства экономразвития в министерство по вопросам сельского хозяйства, передает ТАСС.

Напомним, бывший председатель Европейского центробанка Марио Драги сформировал и возглавил новое правительство Италии и представил его состав президенту страны Серджо Маттарелле.



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