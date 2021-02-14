Путин: РФ находится «на марше» к пику своего исторического развития

14.02.2021, 3:44, Новости дня

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Президент Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ высказал мнение, что российская нация является достаточно молодой и находится еще «на марше» к пику своего развития, а ее «бесконечный генетический код» основан на межнациональном единстве.

«Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития», – приводит слова Путина ТАСС. Российский лидер отметил, что верит в теорию пассионарности (предложенную историком и философом Львом Гумилевым пассионарную теорию этногенеза) и что общество проходит этапы развития, нахождения на пике и затухания.

Как отметил глава государства, РФ прошла через тяжелейшие испытания в истории, в 1990-х и начале 2000-х годах, но сейчас развивается и, образно говоря, сердцевиной ее будущего является чувство патриотизма, любви к родине. Вместе с этим Путин признал, что сейчас – «проблем море». «Но в отличие от других, старых или быстро стареющих наций мы все-таки на подъеме, мы достаточно молодая нация. У нас бесконечный генетический код. Он основан на смешении кровей, если так, по-простому, по-народному сказать», – продолжил глава государства. Президент подчеркнул необходимость «сохранять межнациональное единство и межконфессиональное единство, уважая каждого человека, который проживает на этой территории, чтобы каждый, кто здесь проживает, чувствовал, что это его родина, даже будучи представителем самого малого народа».

Путин заключил, что все это «можно объединить одним словом – патриотизм». Президент подчеркнул употребление им слова «патриотизм» именно в хорошем смысле, отметив, что «можно оболгать и оплевать любое понятие». «Если не любить свое Отечество, относиться к этому наплевательски, пренебрежительно, плевать на свою историю, на своих стариков, в которых мы отражаемся <…>, уничижать их, их достижения, это значит не верить и в будущее. А оно, я абсолютно в этом убежден, [у России] есть», – сказал глава государства. Он отметил, что говорит все это «спонтанно, прямо вот то, что в голову приходит», и, вероятно, это можно было бы сформулировать более образно и точно, но суть останется та же.

«Понятно, что люди оценивают свою жизнь не по тому, что было вчера или десять лет назад, а по тому, как хочется, чтобы было завтра. От этого никуда не деться, власть должна понимать это, а понимая – ускорять темпы развития. В рамках национальных проектов будем это делать», – сказал российский лидер. Он также добавил, что «власть должна набраться терпения, работать ритмично, не заливать деньгами те проблемы, которые нужно не заливать, а работать [с которыми] нужно на регулярной основе, действовать не спорадически, а исходя из здравого смысла и экономической целесообразности». «Мы же не случайно выработали целую систему современных способов развития различных отраслей экономики, социальной сферы и жизненных пространств, в которых мы живем, в том числе крупных и малых городов. Постепенно все будем делать, делаем», – отметил глава государства.

Напомним, 27 января президент Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме заявил, что РФ и Европа – это одна цивилизация, они должны быть вместе.