 

Мнение: У нас было много твитов про НАТО

14.02.2021, 3:24, Разное
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В продолжение к https://colonelcassad.livejournal.com/6549728.html

Делегация России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене обратится к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид после блокировки аккаунта в Twitter. Об этом заявил глава делегации Константин Гаврилов.
«Мы сейчас обратимся к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид, мы заставим их (Twitter. — RT) высказаться, сейчас на них надавят», — приводит РИА Новости его слова. По словам Гаврилова, дипломаты обратились в поддержку Twitter и попросили объяснить причину блокировки. «Twitter нас приостановил просто без объяснений, хамски. У нас там было много твитов про НАТО, военные доктрины, вот и результат. Связываем только с этим, абсолютно», — отметил он.

https://russian.rt.com/world/news/831960-delegaciya-rossii-obse-twitter – цинк

Это так непосредственно и мило.
Но мне больше нравились действия МИД, когда он просто выгонял западных дипломатов, нежели когда он жалуется в техподдержку Твиттера на баны за твиты про НАТО и военные доктрины.

Источник: Colonel Cassad



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