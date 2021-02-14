 

Мнение: Американский бой с тенью

14.02.2021, 3:20, Разное
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В Сенате – последний день слушаний перед голосованием об импичменте

Будет забавно, если сейчас сенат США все-таки объявит импичмент Трампу. Тогда блестяще подтвердится моя теория, высказанная сразу после выборов, что “поражение” Трампа на выборах есть плод сознательной “коллаборации”, сознательного сговора обеих партий, когда “республиканцы” играли “на лапу” “демократам”, с целью выкинуть слишком отвязавшегося (и ставшего слишком популярным) политика из Белого Дома.

Однако, боюсь, это было бы слишком откровенно даже для нынешней Америки. Так что едва ли – диковинный импичмент экс-президенту, сложившему полномочия, скорее всего так и не состоится. Тут, правда, важна и мотивация тех, кто затеял столь странное мероприятие, по сути – “бой с тенью”. Зачем? Какой смысл? Это ведь абсурд – отстранять от должности того, кто эту должность и так не занимает?

Но психологически это как раз более чем понятно. Страннейшее “судилище” в Конгрессе затеяно именно потому, что в глубине души “демократы”… видят Трампа действующим президентом, выигравшим выборы.

В художественной литературе масса сюжетов на эту тему. Например, секретарша соблазнила босса, заставила его бросить семью и жениться на ней – но испытывает странную ненависть к брошенной боссом жене и без устали “разоблачает” ее перед молодоженом. Причина одна – в глубине души она продолжает считать себя самозванкой, а прежнюю грымзу – законной супругой своего “мужа”.

Источник: Размышления вольного социолога



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