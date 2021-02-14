Мнение: Об импичменте Трампа

14.02.2021, 3:18, Разное

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С самого начала от яростной попытки провести теперь уже экс-президента #США Дональда Трампа через второй импичмент веяло нехорошим душком сведения счетов. Слишком поспешными и натянутыми были обвинения в подстрекательстве к мятежу, слишком явным было желание убрать на всякий случай сильного политического конкурента на выборах 2024 года. И слишком сомнительным виделось преследование уже покинувшего свой пост главы государства.

Но в Америке победивших демократов, как оказалось, возможно всё.

Три дня назад американский сенат, где неустойчивое большинство перешло к Демократической партии, решил, что сам по себе импичмент в отношении бывшего президента не противоречит Конституции. Такой оригинальный взгляд на процедуру отрешения от должности того, кто эту должность уже покинул, поддержали и шесть сенаторов-республиканцев – однопартийцев Дональда #Трамп­а.

Впрочем, при желании в этом можно было усмотреть и определённую логику: если глава государства совершит тяжкий и наказуемый преступный поступок даже в свой последний день пребывания на посту, он должен в любом случае быть наказан. Хотя бы и постфактум, хотя бы и символически. Тем более, что к импичменту могут прилагаться и вполне реальные запреты.

С другой стороны, в случае именно Дональда Трампа второй импичмент выглядел ещё более явно, чем первый, политически мотивированным. Всякий, кто слушал речь The Donald‘а перед избирателями накануне беспорядков у Капитолия, не может не признать, что при всей неоднозначности риторики она не содержала прямых призывов к вторжению в здание американского парламента, и уж тем более – к бунту или мятежу. Хотя натянуть, конечно, можно всякое при желании.

А такое желание у парламентариев-демократов явно было, и они даже сумели подчинить ему нескольких коллег-республиканцев. Из тех, кто и сами хотели бы претендовать на выдвижение в 2024 году.

Но всё же большинство сторонников экс-президента из числа сенаторов от Республиканской партии смогли сохранить здравый смысл в обстановке сильного информационного давления. В итоге Сенат не поддержал импичмент: при необходимых 67 голосах за выдвижение обвинения проголосовали только 57. Таким образом, Дональд Трамп сможет баллотироваться на следующих президентских выборах и занимать государственные посты в будущем. Вот только захочет ли…

Но в любом случае к своим прежним достижениям в виде шести банкротств он может добавить теперь два несостоявшихся импичмента и войти в Книгу рекордов Гиннесса таким вот уникумом. Популярности среди простых американцев ему это явно добавит.

И как его теперь остановят политические конкуренты? Так же, как в 1968 году остановили мегапопулярного на тот момент Роберта Кеннеди?

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