Крыша спортзала в московском ДК обрушилась из-за снегопада

14.02.2021, 2:50, Новости дня

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В спортзале московского Дома Культуры Ховрино из-за сильного снегопада обрушилась крыша, пострадавших нет, сообщили в префектуре САО Москвы.

«В Доме Культуры Ховрино из-за снегопада обрушилась крыша спортзала. Пострадавших нет», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные власти в субботу выделили дополнительно 12 тыс. человек на ликвидацию последствий обильного снегопада.

Напомним, в российской столице зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков.