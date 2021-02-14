Newsweek – в тесноте сирийского неба недалеко и до воздушного инцидента

14.02.2021, 2:36, Новости дня

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В результате повышения интенсивности полётов всех сторон, принимающих участие в конфликте в Сирии, возросла и вероятность возникновения в небе внештатных ситуаций, пишет Newsweek. И хотя между Израилем, Россией и США есть свои собственные каналы обеспечения безопасности полётов и устранения конфликтных ситуаций, эксперты опасаются, что в районах боевых действий в любой момент может возникнуть недоразумение.



Reuters

Внезапный рёв реактивных самолётов и взрывы ракет стали слишком типичной особенностью продолжающейся войны в Сирии, а предпринятые на прошлой неделе атаки на юго-западе страны, в которых многие обвиняют Израиль, послужили взрывоопасным напоминанием о затянувшейся ожесточённости конфликта. Как пишет Newsweek, в результате повышения интенсивности полётов всех сторон, принимающих участие в конфликте, возросла и вероятность возникновения в небе внештатных ситуаций.

Источник издания рассказал журналистам, что США наблюдали в небе над Сирией значительную активизацию военно-воздушных сил с участием, помимо сирийской авиации, ВВС Израиля и России.

«Загруженность воздушного пространства превышала ежедневные нормы, что означало повышение вероятности просчёта или, возможно, ошибок при опознавании целей всеми сторонами», — заявил чиновник.

Сегодня США действуют в Сирии в составе международной коалиции, задача которой — разгромить боевиков ИГИЛ* на северо-востоке страны. В других частях против них также действуют РФ и Сирия наряду с другими силами, некоторым из которых оказывает поддержку Турция. Иран поддерживает военные действия РФ и Сирии на земле, но Израиль считает иранские вооружённые формирования угрозой и наносит по ним удары. Линии контроля в воздушном пространстве не совсем понятны, и по этой причине, по имеющимся данным, зарегистрировано более 170 инцидентов с участием самолётов и БПЛА, принадлежавших, по меньшей мере, семи странам, а также негосударственным вооружённым организациям. Некоторые эксперты опасаются, что в районах боевых действий в любой момент может возникнуть недоразумение.

«Что касается загруженного воздушного пространства над Сирией, то это всегда вызывало беспокойство, особенно после того, как в Сирию пришли войска США», — заявил в интервью изданию сирийский источник, попросивший не называть его имени.

Однако, как отмечает издание, хотя Израиль редко обсуждает подробности своих операций в Сирии, но израильский военный чиновник заявил в интервью изданию, что благодаря тому, что Израиль поддерживает связь с Россией, риск для обеих сторон уменьшился.

«У нас с российскими военными действительно есть механизм обеспечения безопасности полётов и устранения конфликтных ситуаций, который обеспечивает нам свободу действий, при этом сводя к минимуму риск возникновения конфликтов с российскими войсками и способствуя взаимной безопасности. До сих пор этот механизм был очень эффективен и был эффективен в сложных условиях ведения боевых операций в очень загруженном воздушном пространстве», — заявил израильский военный чиновник.

У США и РФ также есть свои собственные каналы обеспечения безопасности полётов и устранения конфликтных ситуаций, как для воздушных, так и для наземных операций, где напряжённость между двумя странами и их соответствующими союзниками в последние месяцы возросла. Страны в основном проводили свои операции по отдельности, но время от времени между ними происходили столкновения.

Центральное командование ВС США, к представителю которого обратились за комментариями корреспонденты издания, отказалось обсуждать подробности операций в воздушном пространстве над территорией страны, где часто летают российские и израильские самолёты.

«Я не собираюсь комментировать действия в воздушном пространстве над западной Сирией», — заявил представитель Пентагона.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.