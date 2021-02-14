Le Figaro – эффект «Супер Марио» — авторитет нового премьер-министра позволил Италии сократить госдолг

14.02.2021, 2:36, Новости дня

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Назначение бывшего председателя Европейского центробанка Марио Драги на должность главы правительства привело к сокращению процентной ставки по госзаймам и уменьшению внешнего долга страны, пишет Le Figaro. Как объясняет издание, такой эффект стал возможен благодаря политическому весу нового премьер-министра и его успехам по «спасению евро» в разгар кризиса 2012 года.



Reuters

Ещё до своего назначение на должность премьер-министра Марио Драги творил чудеса, пишет Le Figaro. Его опережает слава «спасателя евро», которым он выступил на посту председателя Европейского центробанка в 2012 году в разгар кризиса суверенного долга. Новость о том, что Драги возглавит правительство, привела к сокращению процентной ставки по займам Италии до исторически низкого уровня. В пятницу утром 10-летние гособлигации котировались по минимальной ставке 0,427%, что менее чем на один пункт уступает ставкам Германии, которая служит ориентиром. Что касается пятилетних займов, то они за впервые понизились на 11%.

Марио Драги — «это имя, которое вызывает желании купить итальянский долг», как иронизирует стратег по ставкам в ИНГ Банке Антуан Буве. Драги продолжает предлагать инвесторам положительный доход от облигаций, в отличие от Германии или Франции, при этом надбавка за риск считается сокращённой. По словам Буве, Италия выходит из периода нестабильности благодаря назначению «уважаемого технократа, обладающего политическим весом». Это идеальные компетенции для того, чтобы одновременно провести в стране реформы и закрепить в зоне евро, несмотря на заоблачный долг, достигающий €2600 миллиардов — практически 160% её ВВП.

Как напоминает французская газета, позади у Италии долгий путь. До коронакризиса процентная ставка по госдолгу составляла свыше 2,5%, а в разгар кризиса в еврозоне даже достигала 7%. Назначение Драги уже дало эффект и значительно сократило бремя этого долга. Риму жизненно важно получить возможность финансировать свою политику по восстановлению экономики, для чего в этом году потребуется сделать ещё несколько займов на €200 миллиардов до ожидаемых субсидий Евросоюза. Эти средства должны дать новому премьер-министру свободу действий для плана восстановления экономики и подготовки бюджета на следующий год.

В статье отмечается, что успех Италии приведёт к снижению ставок в Греции, Испании и Португалии, а «аура Драги» может дать надежду на новое политическое равновесие в ЕС, более благосклонное к странам Южной Европы. Сторонник экономической экспансии, новый глава правительства может благодаря своему авторитету продавить более активную интеграцию бюджета в зоне евро и даже новые финансовые трансферы на восстановление страны в €750 млрд.

«Драги ждут как мессию», пишет Le Figaro в заключение, однако он не сможет ничего изменить. После долговых каникул у него вряд ли получится вытащить Италию из ямы медленного экономического роста, структурного дисбаланса и демографического кризиса.