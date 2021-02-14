 

Independent – Байден планирует закрыть Гуантанамо до конца своего президентства

14.02.2021, 2:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Белый дом изучает возможность закрытия специальной тюрьмы Гуантанамо, которая стала «пятном на глобальном имидже» США. По словам чиновников, президент Джо Байден должен в ближайшие недели и месяцы подписать ряд документов, которые дадут старт этому процессу, передаёт The Independent.


Reuters

Джо Байден намерен закрыть военную тюрьму в Гуантанамо до окончания своих президентских полномочий. По сообщениям информированных чиновников, глава Белого дома должен дать старт этому процессу, подписав соотвествующие указы в ближайшие недели и месяцы, пишет The Independent.

Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) США Эмили Хорн заявила, что действующая администрация изучает вопрос о будущем специального объекта, расположенного на Кубе. Она добавила, что её ведомство «будет тесно сотрудничать с министерствами обороны, юстиции и Госдепартаментом, а также поддерживать тесные консультации с конгрессом, чтобы добиться прогресса в закрытии» Гуантанамо.

Эти заявления сигнализируют о стремлении администрации Байдена решить проблему со «скандальным» учреждением, которое правозащитники называют «пятном на глобальном имидже» Америки. Критики обвиняют власти США в том, что они используют в тюрьме, которая была создана после терактов 11 сентября 2001 года, чрезмерные методы при допросе заключённых, в том числе пытки, отмечает издание.

Ранее попытку закрыть военный объект, где в настоящий момент содержится 40 заключённых, предпринимал Барак Обама. Его преемник Дональд Трамп полностью изменил эту политику, но не стал отправлять в Гуантанамо новых заключённых, несмотря на то, что в какой-то момент обещал это сделать, обращает внимание The Independent.

Хорн не пояснила, как именно грядущие указы Байдена приведут к закрытию Гуантанамо. По её словам, обсуждения находится на ранних этапах, и существует необходимость распределить «ряд ключевых политических ролей в рамках межведомственного взаимодействия». «Нам нужны подходящие люди, которые будут выполнять эту важную работу», — сказала она.

Тем не менее можно сказать наверняка, что Байден столкнётся со многими из тех же политических и юридических проблем, которые расстроили планы его бывшего босса Обаму. Он сократил число заключённых, но не смог полностью закрыть Гуантанамо, подчёркивает издание.

Закон по-прежнему запрещает американскому правительству переводить заключённых из Гуантанамо в тюрьмы на материковой части США. И, несмотря на контроль над конгрессом, демократы не имеют достаточного большинства, чтобы преодолеть юридические препятствия по этому вопросу, считает The Independent.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Тихановская выехала в Литву

20.09 / Нардеп от “Голоса” Устинова баллотируется в мэры Винницы

22.07 / Мурашко назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса

21.11 / Fox News – в американском сенате заявили о связях семьи Байдена с Китаем и Россией

06.09 / Немецкий политик – за отравлением Навального стоит не Путин, а противники «Северного потока — 2»

29.12 / Британцы массово бегут из-под карантина в Швейцарии

09.11 / Медведев заявил о важности профилактики преступности в армии после ЧП под Воронежем

26.08 / Оснований для гуманитарной катастрофы в Крыму из-за недостатка воды нет – Данилов

11.11 / Названы сроки начала исследования вакцины от коронавируса на детях

30.09 / Трамп заявил, что Burisma платила Хантеру Байдену $183 тыс. в месяц, его отец отрицает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска