Das Erste – «по стойке смирно» — Германия ждёт решения США о выводе войск из Афганистана

14.02.2021, 2:36, Новости дня

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Сценарий, согласно которому войска США и международных сил останутся в Афганистане без согласия «Талибана»*, считается наиболее вероятным, передаёт Das Erste. В ближайшее время администрация Байдена должна объявить решение: по соглашению, заключённому с Трампом, американцы должны покинуть Афганистан до 30 апреля. Германия находится на распутье: с одной стороны, продление военного присутствия увеличивает риски для солдат бундесвера, с другой стороны, вывод войск может погрузить страну «в гражданскую войну и хаос».



Reuters

Независимо от того, являются ли афганское правительство, руководство бундесвера и «Талибан»* друзьями или врагами, в настоящее время «все они стоят по стойке смирно» и с нетерпением ожидают решения США. Новая администрация Джо Байдена должна объявить, останутся ли на Гиндукуше американские войска после 30 апреля, передаёт Das Erse.

Эта дата была согласована для международных сил в целом в соглашении между США и радикально-исламистским движением «Талибан» — на определённых условиях. Будут ли США его придерживаться, зависит от того, продлят ли страны НАТО, в том числе Германия, присутствие своих войск в Афганистане.

В настоящее время существует три варианта: вывод международных сил до наступления согласованной даты, продление военного присутствия или продление при согласии «Талибана». По информации Das Erste, сценарий продления сейчас считается наиболее вероятным. Однако маловероятно, что талибы на это согласятся.

Если западные страны продлят военное присутствие, возникнет значительный риск: «Талибан» уже пригрозил «тотальной войной», если иностранные войска останутся в стране после 30 апреля против его воли. «Расширение присутствия НАТО с конца апреля может подвергнуть наших солдат большому риску», — подтвердил представитель федерального Министерства обороны Германии.

Кроме того, сообщается, что в таком случае может появиться необходимость доставки подкреплений в немецкий лагерь в Мазари-Шарифе. В настоящее время в Афганистане находится около 1200 солдат бундесвера.

Развитием событий обеспокоены и в НАТО. По данным Das Erste, в начале следующей недели Североатлантический совет НАТО, состоящий из постоянных представителей всех 30 стран-членов, обсудит возможные меры, необходимые для обеспечения безопасности солдат США и международных сил в целом.

В германском бундестаге также встревожены потенциальными рисками. «Ввиду сложившейся ситуации бундесвер должен ожидать, что положение станет очень опасным», — считает представительница Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

«Талибан» ссылается на соглашение с США, заключённое в конце февраля 2020 года. Однако согласованный вывод западных войск к 30 апреля привязан к определённым условиям: начало мирных переговоров, прекращение огня и отказ талибов от сотрудничества с террористическими группировками, такими как «Аль-Каида»** или ИГ***.

Хотя талибы и правительство Афганистана в настоящее время сидят за столом переговоров, большинство западных политических лидеров считают невыполненными другие условия, несмотря на то что талибы в последнее время не атаковали иностранные войска. Однако, если все войска будут выведены, существуют опасения, что давление на исламистов сократится до нуля. В любом случае переговоры с афганским правительством зашли в тупик.

Как считает Das Erste, одно кажется ясным: на следующей неделе НАТО вряд ли примет решение о дальнейших действиях. «Нам было сказано, что на следующей неделе от встречи министров обороны стран НАТО не следует ожидать даты вывода. Это тяжёлая ситуация, прежде всего, для задействованных солдат», — подчёркивает член парламентской фракции зелёных Тобиас Линднер.

Ситуация является непростой и для министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр: вскоре ей необходимо представить запрос в бундестаг о возможном продлении мандата бундесвера в Афганистане, который истекает 31 марта. При этом, вероятно, она не будет знать решение США. «У министра настоящая проблема», — считает депутат от партии левых Тобиас Пфлюгер.

Однако эксперты опасаются, что в случае реализации сценария вывода до 30 апреля Афганистан может в скором времени погрузиться в гражданскую войну и хаос. Поэтому неудивительно, что уполномоченная конгрессом США двухпартийная Исследовательская группа по Афганистану рекомендует осуществлять вывод, основываясь на выполнении условий, а не на сроках.

Бундесвер уже отправил обратно в Германию со своей базы в Мазари-Шарифе большое число контейнеров. Однако время для полного вывода в соответствии с соглашением постепенно истекает. В любом случае бундесвер и НАТО всегда хотели избежать одного — впечатления поспешного, хаотичного вывода войск из Афганистана. Это нанесёт ущерб НАТО и, возможно, даст «Талибану» полную свободу действий, пишет Das Erse.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.