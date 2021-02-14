 

“Не пытайтесь даже меня еще раз в таком обвинять. Вы поняли?” Степанов и Олег Ляшко поссорились в прямом эфире. Видео

14.02.2021, 1:34, Новости дня
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Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 13 февраля в Украине коронавирус подтвердили у 1 268 049 человек, 24 285 заболевших умерли, 1 112 299 выздоровели.

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Видео: Shuster online / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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