Трамп назвал вторую попытку объявить ему импичмент этапом “охоты на ведьм”

14.02.2021, 1:34, Новости дня

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Бывший президент США Дональд Трамп, которого Сенат 13 февраля оправдал в деле об импичменте за события 6 января, назвал происходившее одним из этапов “охоты на ведьм”. Об этом сообщает NBC News.

После голосования в Сенате представитель Республиканской партии США Трамп поблагодарил своих юристов и сенаторов, а также раскритиковал демократов, которые, по его мнению, “очерняют” верховенство закона и порочат правоохранительные органы, используя правосудие как “инструмент политической мести”.

Трамп подчеркнул, что всегда будет бороться за верховенство права и за права американцев обсуждать “мирно и достойно”. актуальные вопросы.

Экс-глава белого дома пообещал, что и в дальнейшем не останется вне поля зрения общественности, и движение “Сделаем Америку снова великой” только начинается.

Трампу грозил импичмент из-за событий 6 января, когда он призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где в тот момент должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге протестующие взяли здание Конгресса штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

13 февраля за импичмент Трампу проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67. Палата представителей Конгресса США поддержали импичмент Трампу 13 января.

С 20 января Трамп уже не является президентом США. Если бы его признали виновным, Сенат смог бы провести еще одно голосование и забрать у него право занимать любую федеральную должность, то есть запретить снова баллотироваться в президенты. В случае признания виновным у Трампа отобрали бы президентские льготы.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

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