Общество: РФ и Китай вступают в лунную гонку с Америкой

14.02.2021, 1:02, Новости дня

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Россия объявила о планах создать с Китаем лунную станцию. Сейчас стороны прорабатывают техническую реализацию проекта. Аналогичный проект есть и у США. Причем, Вашингтон продвинулся достаточно далеко в его реализации: появление американской базы на Луне – дело относительно ближайшего будущего. Как будет идти освоение естественного спутника Земли и зачем вообще нужна Луна супердержавам?

Роскосмосу поручено подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции. Соответствующее предложение было согласовано правительством с МИДом, Минюстом и другими заинтересованными органами исполнительной власти. Сейчас в РФ прорабатывается техдокументация такой лунной базы. Стороны определяют возможные научные задачи по исследованию Луны, а также прорабатывают техническую реализацию проекта.

О желании РФ осваивать Луну вместе с Китаем ранее говорил директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Соответствующая договоренность была достигнута с руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянем. В 2017 году Роскосмос и Китайское национальное космическое управление подписали программу сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы. Один из ее разделов касается изучения Луны и дальнего космоса.

В США тоже стремятся осваивать Луну. В Вашингтоне констатируют, что космос превращается в потенциальную арену боевых действий между Америкой и ее противниками. С приходом на пост президента США Джо Байдена в Пентагоне выразили готовность обеспечивать защиту будущих лунных баз NASA и операций частных компаний по добыче полезных ресурсов. Более того, расширение взаимодействия Пентагона с NASA наблюдатели связывают с необходимостью противодействовать «вызовам, которые бросают Соединенным Штатам РФ и Китай». В ответ Рогозин заявлял о недопустимости милитаризации Луны.

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев подчеркивает, что заявления о сотрудничестве РФ и Китая в области создания Международной научной лунной станции остаются на уровне деклараций. Началом проекта можно будет считать его официальное принятие и начало финансирования. Более того, сейчас китайцы сосредоточили усилия на создании околоземной космической станции, поэтому вести параллельно сразу два проекта «будет дорого даже для КНР». «Но китайцы говорят, что увеличивают мощности своих тяжелых ракет и исследуют Луну аппаратами. Это логично, потому что конечной целью всех этих усилий должно стать строительство станции на поверхности Луны», – отметил Моисеев.

Однако в США планы по строительству лунной базы существуют «на уровне практической реализации», на эти цели уже затрачено 40-50 млрд долларов. «У американцев почти создана необходимая ракета и корабль для полетов на Луну. Осталось построить взлетно-посадочный комплекс. NASA заказало проект такого комплекса трем фирмам, чтобы в итоге выбрать оптимальный вариант», – напомнил Моисеев.

Впрочем, озвученные еще при предшественнике Байдена – Дональде Трампе – планы о высадке на Луне в 2024 году эксперт считает нереалистичными, более разумной датой кажется 28-й год. Такая высадка должна стать началом строительства базы. «То, что в США идут деньги на реальные лунные проекты, увязывается в общей концепции двух станций: орбитальной Gateway и Artemis Base Camp, которая должна появиться на южном полисе поверхности Луны», – указал Моисеев.

Artemis Base Camp будет состоять из пилотируемого лунохода для транспортировки астронавтов на короткие расстояния, жилого модуля для путешествий продолжительностью до 45 дней и основного обитаемого модуля для четырех человек. У лунохода не будет закрытой кабины, поэтому астронавты должны будут надевать защитные космические скафандры. База будет оборудована инфраструктурой для автономного электроснабжения, связи с Землей, радиационной защитой, посадочной площадкой, контейнером для утилизации отходов.

Проект американцев потребует огромных затрат, но этот вопрос был решен. Заведующий отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института МГУ Владислав Шевченко напомнил, что в прошлом году NASA подписало «Соглашения Артемиды» по освоению космоса с Австралией, Великобританией, Италией, Канадой, Люксембургом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Японией. За основу этого соглашения были взяты принципы Договора по космосу 1967 года. Среди перечисленных принципов NASA называло, в частности, положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить «вредоносное вмешательство».

Эта лунная программа состоит из трех этапов. Artemis 1 предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Artemis 2 – облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. Первый этап программы намечен на 2021 год, второй – на 2023 год. Третий этап – Artemis 3 – предполагает высадку астронавтов на Луну в 2024 году с последующей отправкой их к Марсу в середине 2030-х годов.

Глава NASA Джеймс Брайденстайн выразил надежду, что Москва присоединится к «Соглашениям Артемиды». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин так же недавно заявлял, что дух международного сотрудничества, характеризующий Международную космическую станцию (МКС), должен сохраниться в «Артемиде» за счет обеспечения возможности полетов для российских кораблей. «Основная цель «Соглашений Артемиды» состоит в том, чтобы разведывать лунные полезные ресурсы, осуществить их добычу», – подчеркнул Шевченко.

При этом эксперт назвал естественным и объединение усилий РФ и КНР в реализации лунной программы. Тем более, что китайцы могут похвастаться сразу несколькими удачными проектами. В конце прошлого года на землю вернулась запущенная четыре года назад капсула «Чанъэ-5», на борту которой был доставлен лунный грунт. Беспрецедентным стала посадка полтора года назад китайского аппарата «Юйту-2» на обратную сторону Луны. «Китай ранее объявил об осуществлении собственной лунной программы, главной направлением которой было разведка и освоение лунных ресурсов. Для решения этой задачи необходимы пилотируемые экспедиции, то есть участие специалистов непосредственно на лунной поверхности. Так что для РФ объединение с китайскими коллегами – довольно удачный вариант», – считает Шевченко.

Моисеев опроверг предположения, что лунная гонка подстегивается планами получить военное преимущество в космосе. По его словам,

Луна «абсолютно бесполезна для военных» в силу своей удаленности от Земли.

«Ракета, выпущенная с американской подводной лодки, долетит до РФ за 15 минут. С Луны ракета будет лететь трое суток, за это время война уже закончится. Предложения использовать Луну для наблюдения за Землей тоже глупая затея. Любой спутник, выведенный на правильную орбиту, будет передавать разведданные гораздо лучшего качества. Поэтому все разговоры про милитаризацию – это дипломатическо-политическая игра», – отметил собеседник.

Моисеев считает, что намерения Роскосмоса сотрудничать с Китаем во многом обусловлено тем, что американцы сворачивают такое сотрудничество с Россией. «Китайцы заявляют о готовности сотрудничать со всеми странами, но при этом требуют предоставлять им технологии. Если говорить о совместных российско-китайских проектах, то китайцы могли бы поставить на нашу автоматическую станцию свои приборы, но, к сожалению, мы строим свою станцию уже 14 лет и до сих пор не запустили», – напоминает эксперт.

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