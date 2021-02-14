Обрушение породы произошло на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области

14.02.2021, 1:02, Новости дня

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Горная порода обрушилась на шахте в Новокузнецком городском округе в Кузбассе, где в момент ЧП находились 98 горняков, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация об обрушении породы в штреке на горнодобывающем предприятии поступила в 03.10 (23.10 мск субботы). «На момент происшествия в шахте находились 98 человек. Люди выводятся на поверхность», – сказали в пресс-службе. Как сказал источник в экстренных службах, ЧП произошло на шахте «Юбилейная». На месте работают 24 специалиста МЧС России, задействованы пять единиц техники, передает ТАСС.

Угольная шахта «Юбилейная» расположена в Новокузнецком городском округе, добывает уголь марки «Ж», который используется для изготовления кокса, выплавки чугуна и стали.

Напомним, 22 января при обрушении на шахте в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области погибли три человека. Еще два человека погибли 6 января при обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке.