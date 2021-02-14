Граница на курке

14.02.2021, 0:50, Разное

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Как Германия судила за убийства при попытке бежать через Берлинскую стену. Материал «Медиазоны».

Возведение Берлинской стены и стрельба по пытавшимся бежать из ГДР — одна из ключевых страниц в истории разделенной Германии. И сразу после объединения страна столкнулась с вопросом о том, кто должен нести ответственность за убийства на границе Восточной и Западной Германии. В новом тексте совместного проекта с Deutsche Welle корреспондент «Медиазоны» Виталий Васильченко рассказывает, как Германия больше десяти лет на сотнях процессов судила пограничников — и чем это закончилось.

ОТ РЕДАКЦИИ

«Новая газета» и объединение независимых журналистов «Синдикат-100» в течение 25 суток будут публиковать материалы издания «Медиазона» в знак солидарности с ее главредом Сергеем Смирновым, которого приговорили к административному аресту на 25 суток за ретвит шутки о себе.

Суд посчитал, что в этой шутке содержится призыв к выходу на несанкционированные акции. Мы считаем, что это решение надуманно и является элементом давления на редакцию «Медиазоны», Сергея Смирнова и всех независимых журналистов. Люди, облеченные властью, хотят, чтобы та же «Медиазона» молчала. Что ж, теперь она будет повсюду.

Путь к гибели через «Уют-3»

Поздним вечером 5 февраля 1989 года Карин Геффрой, жившая в Восточном Берлине вместе со своим 21-летним сыном Крисом, слышит несколько выстрелов. Она вздрагивает, но не отрывается от книги — квартира находилась в паре километров от Берлинской стены, и такие звуки женщине были привычны. Через несколько месяцев название книги напрочь изгладится из ее памяти.

Крис Геффрой

За два часа до этого ее сын Крис Геффрой вместо со своим другом Кристианом Гаудианом дворами садового товарищества «Уют-3» в округе Трептов пробирался к Берлинской стене. Оба работали официантами в небольшом баре и решили бежать на Запад, услышав разговоры о том, что приказ стрелять на поражение по беглецам отменен на фоне перестройки в странах соцлагеря.

Около полуночи друзья незамеченными перебираются через первое препятствие — трехметровую стену c колючей проволокой. Чтобы попасть в Западный Берлин, им предстоит преодолеть освещенную фонарями контрольную полосу, просматривающуюся из пограничных вышек, а затем еще один высокий бетонный барьер. По неосторожности они задевают малозаметное сигнальное ограждение из колючей проволоки — срабатывает сирена, вспыхивают прожекторы.

Окрики пограничного патруля друзья слышат, перебираясь через ров, после которого от западноберлинского района Нойкельн их отделяет только последняя стена. Гаудиан и Геффрой собирались преодолеть ее с помощью небольшого якоря и привязанной к нему веревки, но план не сработал. Звучат выстрелы.

Друзья пытаются все же перелезть стену — Гаудиан уже держится за ее верхнюю кромку, когда одна из пуль попадает подсадившему его Геффрою в сердце. Оба друга падают, один ранен, другой — мертв.

Сын часто оставался ночевать у друзей, и Карин Геффрой не придала значения его отсутствию. Крис Геффрой не делал секрета из своего желания перебраться на Запад: совсем недавно нескольким его близким друзьям удалось получить разрешение на выезд в ФРГ. Несмотря на сложную бюрократическую процедуру для получения разрешения на переселение и тщательную проверку спецслужбами, за время существования ГДР страну, по разным оценкам, легально покинули от 380 до 480 тысяч жителей (в это число включены и выкупленные Западной Германией политические заключенные, около 30 тысяч человек).

Законы ГДР не предусматривали возможность эмиграции, а лишь «временное пребывание за пределами Республики». Тем не менее, подписав Всеобщую декларацию о правах человека и Хельсинские соглашения, ГДР взяла на себя обязанность разрешать «окончательный выезд» за пределы республики. Подобное прошение воспринималось властями как недопустимое для жителей отрицание принципов и идеалов социализма, поэтому выезд был возможен только при одновременном выходе из гражданства ГДР.

Более того, начиная с 1970-х годов пенсионеры Восточной Германии получили право выезда на Запад сроком до четырех недель. В отличие жителей трудоспособного возраста, их потенциальный побег не считался особой угрозой политическому строю, а скорее снятием нагрузки с пенсионной системы. ФРГ же, в свою очередь, гарантировала пенсионерам-беглецам выплату пенсии пре переходе в новое гражданство.

Через день, 7 февраля, к Карин пришли встревоженные друзья ее сына: они знали, что Крис собирался перелезть через стену. В тот же день встревоженную мать вызвали в полицию, где только после двухчасового допроса сообщили, что сын совершил «покушение на подразделение пограничного контроля» и несколько часов назад скончался в больнице.

Фото: ТАСС

Крис Геффрой стал последней жертвой Берлинской стены — она падет спустя девять месяцев после его гибели, в мае 1989-го. В январе 1990 года — за девять месяцев до объединения Германии — Карин Геффрой обращается в прокуратуру Восточного Берлина с требованием привлечь убийц ее сына к уголовной ответственности.

Десять лет спустя будет осуждена почти вся цепочка людей, ответственных за это убийство: от стрелявшего пограничника и командира роты до «кабинетных преступников»

в министерстве обороны, Национальном совете обороны и политбюро ГДР. И не только в деле Геффроя: после объединения Германии суды провели 112 процессов по делам о гибели 270 человек на границе с ФРГ. Почти все они окончились условными сроками. Как подытожила годы судебных разбирательств правозащитница и активистка движения за гражданские права в ГДР Бэрбел Болей: «Мы хотели справедливости, а получили правовое государство».

Последний суд над офицерами Стены

9 ноября 2004 года Германия отпраздновала пятнадцатую годовщину падения Берлинской стены: экс-канцлер Гельмут Коль выступил в Берлине с торжественной речью, отметив смелость движения за гражданские права в ГДР и его приверженность идеалам ненасильственного сопротивления. Ему вторил еще один бывший канцлер Герхард Шредер, назвавший эту дату «днем радости для воссоединенного немецкого народа».

Герхард Шредер. Фото: Andreas Rentz / Getty Images

В тот же день Берлинский окружной суд тихо поставил точку в длинной череде процессов над охранявшими Стену стрелками — в Германии эти суды известны как Mauerschützenprozesse.

На этот раз обвинительный приговор вынесли четверым офицерам инженерных войск ГДР, ответственным за установку и обслуживание противопехотных осколочных мин типа SM-70 на границе с Западной Германией. Суд признал пожилых уже подсудимых виновными в содействии в умышленном убийстве и нанесении тяжких увечий: пытаясь бежать из ГДР, четверо студентов подорвались на такой мине — лишь один из них выжил и, несмотря на ранения, смог все же попасть на Запад.

Судья Габриеле Штробель не стала отправлять офицеров в тюрьму, ограничившись условными сроками. Мотивируя свое решение, она сослалась на возраст подсудимых, состояние их здоровья и «обстоятельства объединения Германии», пояснив, что такой приговор — уже достаточное наказание для бывших офицеров, которым «последние восемь лет пришлось жить с предъявленным обвинением».

После оглашения приговора главный прокурор Берлина Бернхардт Янтц с негодованием обратился к немногочисленным журналистам: «Чего же тогда стоит жизнь человека, если [убийство] больше не подвергается наказанию?».

«Простые немцы, которые хотели лучшей жизни»

Сразу после падения Стены граждане Восточной Германии потребовали расследования печально известных расстрелов на границе, под их давлением власти были вынуждены возбудить уголовные дела. Вскоре первый демократический парламент ГДР принял решение передать ФРГ расследование преступлений социалистического режима — в том числе и связанных с распространявшимся на всю территорию разделенной страны пограничным режимом.

Фото: Getty Images

В октябре 1990 года пятеро западноберлинских прокуроров получили от своих коллег из Восточного Берлина десятки ящиков с документами. Дело Криса Геффроя, в частности, попало к ним уже практически законченным — с установленными именами всех офицеров пограничной службы, участвовавших «в предотвращении диверсии».

Расследованием убийств на границе руководил прокурор Кристоф Шэфген. Как пишет Роман Графе, один из немногих немецких журналистов, пристально следивших за судами над пограничниками, у следователей с самого начала была четкая установка: убийство всегда будет убийством, независимо от его мотивов, а политическое противостояние западной и восточной систем не может быть оправданием или смягчающим обстоятельством для преступлений.

Еще одной основой для расследования стали материалы Центрального регистра министерства юстиции ФРГ в Зальцгиттере: с 1961 года там собирается вся доступная информация о репрессиях ГДР против своих граждан,

в том числе и об «актах насилия в приграничной зоне». За сорок лет существования Восточной Германии в нем зафиксировали около 40 000 преступлений.

О существовании этого регистра было известно всем служившим на границе восточногерманским солдатам и офицерам, пишет историк Йохен Мауэр. С вопросом о персональной ответственности пограничников за расстрелы на Берлинской стене правосудие Западной Германии впервые столкнулось еще в 1963 году. Тогда окружной суд Штутгарта приговорил к году и трем месяцам тюрьмы пограничника-перебежчика Фрица Ханке, за год до этого выстрелившего в 19-летнего рабочего Петера Райша.

Из протоколов суда следует, что офицер не скрывал: ему, как и большинству его коллег, было очевидно, что такие беглецы — не агенты разведки, а «самые простые немцы, которые всего-навсего хотели для себя лучшей жизни». По словам Ханке, приказ стрелять в них офицеры внутренне отвергали из-за его неоправданной жестокости, но открыто протестовать не могли.

«Лишь немногие фанатики уверены, что беглецов нужно уничтожать. Я все же думаю, что большинство считает приказ стрелять на поражение преступлением», — говорил он в суде.

Суд встал перед непростым вопросом: строго говоря, в соответствии с международными стандартами, совершенное в другой стране преступление должно преследоваться по ее законам, а в Уголовном кодексе ГДР закреплена статья о «бегстве из Республики». Но судья заключил, что эта статья противоречит принципам уголовного права и Конституции ГДР, в которой закреплено право на свободу передвижения, а фактический запрет на выезд из страны нарушает статью 13 Всеобщей декларации прав человека ООН.

«У обвиняемого был приказ открыть огонь, в котором, однако, не сказано дословно о необходимости стрелять на поражение — это лишь его интерпретация. Он мог выполнить приказ, не целясь в голову», — отметил окружной суд Штутгарта в своем решении.

Этот приговор имел большое символическое значение: западногерманский суд постановил, что ни условия авторитарного режима, ни военная дисциплина не отменяют уголовной ответственности за убийство беззащитных людей.

Стена как постоянный политический кризис Строительство стены. Фото: ТАСС

Постройка Берлинской стены была реакцией политической элиты ГДР на дефицит суверенитета, считает Герхард Зельтер, член независимой комиссии по изучению истории восточногерманских спецслужб. К 1960-м годам режиму так и не удалось добиться принятия населением нового политического порядка — до возведения Стены на Запад бежала шестая часть жителей Восточной Германии. Так что открытые границы воспринимались властью как препятствие для контроля над гражданами.

После закрытия границ и возведения Стены государственной пропаганде удается добиться короткого периода эйфории, но эмиграционные настроения скоро возвращаются. Так что борьба с влиянием Запада и желанием жителей бежать из республики так и остаются ключевой задачей режима. ГДР ежегодно вкладывает деньги в совершенствование пограничного контроля, и со временем приказ стрелять по беглецам трактуется военными исключительно как огонь на поражение.

Политическая элита ГДР воспринимала бегство из страны как измену родине и отрицание самого социалистического строя,

считает Мария Нооке. Пропаганда приложила немало усилий, чтобы закрепить в массовом сознании образ беженцев как асоциальных элементов, не желающих работать на общее процветание. Официальная линия гласит: нарушители пограничного режима — это агенты Запада, шпионы и предатели родины. К концу 1970-х пропаганда оправдывает расстрелы и закладку противопехотных мин на границе тем, что все беглецы — враги государства, которые отлично знают, на что идут.

Даже легальный выезд из ГДР был рискованным предприятием — в глазах режима, рассказывает историк Михаель Кубина, бежавший из Восточной Германии в 1984 году, одним своим прошением восточные немцы признаются во враждебном отношении к родине. А значит, наверняка занимаются конспиративной работой, сотрудничают со шпионами и диверсантами в подполье.

Предотвращение побегов становится еще более важной задачей после возведения Берлинской стены и, как пишет британский историк Фредерик Тейлор, становится причиной усиления репрессий и слежки за гражданами. В итоге около 80% потенциальных беглецов задерживают вдали от до границы.

«Недоверие в значительной степени определяет отношение ГДР к своим гражданам, что со временем постепенно начинает подтачивать лояльность тех групп населения, которые в свое время под давлением согласились с программой социалистического порядка», — отмечает Тейлор.

По разным оценкам, за 40 лет существования ГДР ее покинули от 3,8 до 5 млн человек, бóльшая часть из них уехала до постройки Стены в 1961 году, но и после этого восточные немцы не прекратили бежать на Запад.

Фото: ТАСС

235 тысяч из числа бежавших составляют невозвращенцы, получившие временное разрешение на выезд из страны, но оставшиеся на Западе. Примерно 40 тысяч человек смогли перебраться через границу самостоятельно, еще около 7 000 бежали через другие восточноевропейские страны, прежде всего Чехословакию, Болгарию или Венгрию. Небольшая доля пенсионеров покидает ГДР легальным путем по программе воссоединения семьей. Около 30 000 политических заключенных выкупает ФРГ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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