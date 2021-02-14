 

В Мукачево произошла стрельба, один человек ранен – полиция

14.02.2021, 0:40, Новости дня
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В Мукачево Закарпатской области вечером 13 февраля произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них достал пистолет и выстрелил в оппонента. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины.

Инцидент произошел на улице Стефаника. Информация о стрельбе поступила в полицию около 19.00.

“Словесная перепалка переросла сначала в драку, а затем один из мужчин достал из кармана предмет, похожий на пневматическое оружие, и выстрелил в другого, попав в грудь”, – отметили в полиции.

Мужчина, получивший ранения, жив. Патрульные задержали вероятного нарушителя.

https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2835014140100435

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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