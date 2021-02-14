 

Детский омбудсмен: Иногда трудно отличить реакцию ребенка на медицинские манипуляции и насилие

14.02.2021, 0:40, Новости дня
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Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, комментируя ситуацию в Ровно, где родители обратились в полицию с заявлением о том, что детский стоматолог била их детей, заявил, что насилию над ребенком нет оправдания. Об этом он написал 13 февраля в Facebook.

“Иногда трудно отличить реакцию маленького ребенка на медицинские манипуляции и насилие. Старайтесь быть рядом с ребенком во время визитов к врачу. Кадры, которые выложили в сеть относительно поведения стоматолога в Ровно, возмущают”, – отметил он.

Кулеба выразил надежду на объективное расследование дела.

https://www.facebook.com/KulebaMykola/posts/3434111153360645

В Ровно две женщины обратились в полицию после посещения детского стоматолога. Одна из них рассказала, что у ее восьмилетней дочери обнаружилась гнойная рана на губе. По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медработником сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины.

Жительница Костополя Ровенской области рассказала правоохранителям, что во время лечения зубов врач нанесла телесные повреждения ее пятилетнему ребенку. По факту умышленного легкого телесного повреждения полиция начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 УКУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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