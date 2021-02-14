Мнение: «Ок, бумер»

14.02.2021, 0:30, Разное

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После публикации манифеста манифест режиссера Константина Богомолова «Похищение Европы 2.0.» развернулась бурная дискуссия.

Много кто ответил Богомолову. Но вот этот ответ с пятью сотнями подписей поразил меня наповал.

Дело в том, что я понятия не имею, что означает ответ «Ок,бумер». Это что-то типа «Пошел на…», но типа более интеллигентно? Или я не правильно понял? Может разъяснит кто, что на самом деле означает «Ок, бумер».

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