 

Мнение: «Ок, бумер»

14.02.2021, 0:30, Разное
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После публикации манифеста манифест режиссера Константина Богомолова «Похищение Европы 2.0.» развернулась бурная дискуссия.

Много кто ответил Богомолову. Но вот этот ответ с пятью сотнями подписей поразил меня наповал.

Дело в том, что я понятия не имею, что означает ответ «Ок,бумер». Это что-то типа «Пошел на…», но типа более интеллигентно? Или я не правильно понял? Может разъяснит кто, что на самом деле означает «Ок, бумер».

ДИСКУССИЯ В «НОВОЙ»Константин Богомолов. Похищение Европы 2.0. Манифест режиссераКирилл Мартынов. Против манифестов. Почему современному либерализму не угрожают ни Константин Богомолов, ни Сергей ЛавровАндрей Звягинцев. Страх съест душа. Уже очень скоро объявит свои права новое поколение; те, кто родились на входе в XXI век и полны силИван Вырыпаев. Возвращение «похищенного» Запада. В ответ на статью Константина Богомолова «Похищение Европы 2.0»Виктор Ерофеев. Шоу могильщиков Европы. Почему быть неискренним конъюнктурщиком лучше, чем искренним манифестантомЮрий Рост. В отцепленном вагоне. О меморандуме провидца в штанахСлава Тарощина. Богомолов как Заратустра. Гуру театра стремительно превращается в телевизионного гуру

Источник: Ирек Муртазин



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