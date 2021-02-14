Найден второй погибший при обрушении кровли ангара в Калужской области

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14.02.2021, 0:08, Новости дня
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Спасатели нашли тело второго погибшего в результате обрушения крыши ангара в Калужской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 22.55 при проведении работ по разбору завалов, к сожалению, обнаружено тело второго погибшего», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Ранее из-под завалов ангара в Калужской области извлекли тело первого погибшего. Частичное обрушение кровли произошло в ангаре площадью 50 на 100 квадратных метров, расположенном в городе Людиново в Калужской области. По данным прокуратуры Калужской области, предварительно, частичное обрушение кровли ангара произошло из-за большого скопления снега. По информации следственного управления СК РФ по региону, здание ангара использовал один из местных жителей в качестве автомастерской.



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